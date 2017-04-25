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«Время былого величия Британской империи безвозвратно прошло»

Политика

«Я не боюсь переборщить»

Рассвет величия Британской империи. Британский флот.
Иллюстрация: Картина: «Трафальгарская битва. Вид с марса головного корабля союзников, по состоянию на 13:00». Николас Покок. Масло, холст
Рассвет величия Британской империи. Британский флот.

Москва, 25 апреля 2017, 07:23 — REGNUM  Заявление британского министра обороны Майкла Фэллона о том, что Лондон готов нанести превентивный ядерный удар, «если это будет необходимо», сделано в рамках психологической войны и требует жесткого ответа, заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

«Думаю, что заявление министра обороны Великобритании Майкла Фэллона заслуживает жесткого ответа, и я не боюсь переборщить. В лучшем случае это заявление следует рассматривать как некий элемент психологической войны, которая предстает в этом контексте в особенно отвратительном виде!» — сказал Клинцевич.

Клинцевич подчеркнул, что возникает закономерный вопрос, кто является потенциальной мишенью для превентивного ядерного удара?

«Если против ядерной державы, то Великобритания, обладающая не самой большой территорий, будет буквально стерта с лица земли ответным ударом», — отметил он.

В том случае, если ядерный удар будет применен против страны, у которой нет ядерного оружия, «то, видимо, англичанам не дают покоя лавры США», которые бомбили беззащитные японские города Хиросиму и Нагасаки в 1945 году.

«Но то время безвозвратно прошло, как и время былого величия Британской империи. Как у нас говорят: по одежке протягивай и ножки», — отметил Клинцевич.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 апреля Фэллон в интервью ВВС Four заявил, что его страна готова нанести превентивный ядерный удар, если появится такая необходимость. «Мы дали ясно понять, что при самых крайних обстоятельствах нельзя исключить применения ядерного оружия в качестве превентивного удара», — заявил министр.

По его словам, британский премьер-министр Тереза Мэй намерена использовать баллистические ракеты Trident в «наиболее экстремальных обстоятельствах» — каких конкретно, не уточнялось.

Стоит отметить, что Мэй готова применить это оружие даже в том случае, если сама Великобритания не подвергнется ядерному удару. Это заявление было сделано после того, как глава британской Лейбористской партии Джереми Корбин призвал Лондон «добиться безъядерного мира».

Читайте ранее в этом сюжете: «Против кого Лондон готов превентивно применить ядерное оружие?»

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