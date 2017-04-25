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В Польше прошел «Марш живых» в память о погибших в Освенциме

Политика

Десять тысяч людей приняло участие в демонстрации

Варшава, 25 апреля 2017, 07:13 — REGNUM  24 апреля в Израиле почтили память жертвам Холокоста. В знак солидарности около десяти тысяч людей со всего мира приняли участие в мирной демонстрации в Польше, сообщает Der Merkur.

Они прошли от ворот бывшего лагеря смерти, Аушвиц 1 до Биркенау (известный как Аушвиц 2), где в годы Второй мировой войны было убито около полутора миллиона человек, из которых 960 тысяч — евреи.

Большинство участников марша — молодые люди из европейских стран, также среди демонстрантов были некоторые израильские политики, в том числе глава Верховного суда и начальник Генштаба.

Это 25-й по счету «Марш живых» в Освенциме. Он проходит с 1988 года.

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Холокост
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