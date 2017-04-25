Радио REGNUM: первый выпуск за 25 апреля
Радио REGNUM
Москва, 25 апреля 2017, 08:00 — REGNUM
- Блокада Приднестровья: заговор молчания;
- Кремль прокомментировал идею о вводе миротворцев ООН в Донбасс;
- Росгвардия опровергла участие бойцов в военных действиях в Сирии;
- Путин заявил о недопустимости суеты и штурмовщины в законотворчестве;
- В Дагестане школьник взорвал гранату в компьютерном салоне;
- Полмиллиарда — в «Черную дыру».
Выпуск на сайте https://regnum.podster.fm/283
Читайте ранее в этом сюжете: Радио REGNUM: второй выпуск за 24 апреля
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите
Ctrl +
Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Радио REGNUM
Главное сегодня
NB!
25.04.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 25 апреля
NB!
25.04.17
Строить дороги или сразу вертолетные площадки?
NB!
25.04.17
«Дальневосточный треугольник» как вызов советской дипломатии
NB!
25.04.17
Диктатор, открывший новую эпоху
NB!
25.04.17
Японские ученые обнаружили «русских хакеров» на выборах во Франции
NB!
25.04.17
Associated Press: Трамп готовит «подарок» нефтяникам
NB!
25.04.17
Who is мистер Гомер Симпсон?
NB!
25.04.17
Пушков считает логичным сокращение финансовой помощи Киеву от США
NB!
25.04.17
Вышла ли Польша на перепутье?
NB!
25.04.17
Франсиско Миранда, авантюрист и революционер
NB!
25.04.17
Сердце российского подводного флота: Северодвинск восстанавливает мощь
NB!
25.04.17
В Дагестане трасса М-29 разблокирована после освобождения дальнобойщиков
NB!
25.04.17
Трамп последовал примеру Обамы: США по-прежнему боятся термина «геноцид»
NB!
25.04.17
США сократят финансовую помощь Украине в 2018 году на 69%
NB!
25.04.17
По ком звонит Мечеть Парижской Богоматери
NB!
25.04.17
Фабрика законов: как строится новая Государственная дума
NB!
25.04.17
«Врожденный кавалерист-начальник»
NB!
24.04.17
Нетаньяху предъявил ультиматум МИД ФРГ
NB!
24.04.17
Патрик Бьюкенен: Демократия в мертвой петле?
NB!
24.04.17
Европа — от Турции Эрдогана до Франции Макрона
NB!
24.04.17
«Чапаев» научит, как родину любить
NB!
24.04.17
Кризис вокруг Северной Кореи определит отношения США и Китая