Немецкий ВМФ арендует у Румынии учебное судно

Берлин, , 06:26 — REGNUM Немецкие военные арендуют румынский трёхмачтовый барк (парусное судно) «Мирча» для практики будущих моряков ВМФ Германии, сообщает Der Merkur.

Данное соглашение было принято руководствами румынского и немецкого ВМФ 24 апреля в немецком городе Росток.

Планируется, что парусное судно Германского флота «Горх Фок II», на котором ранее проводились учения, будет отремонтировано до 2018 за 75 миллионов евро.

Румынский «Мирча» был построен в 1938 году на гамбургской верфи и использовался как учебное судно для румынских моряков. Проект был создан по примеру барка «Горх Фок I», который после Второй мировой войны был передан СССР.

«Горх Фок II» является прототипом «Горх Фок I». Он был веден в эксплуатацию в 1958 году.