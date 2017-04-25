Берлин, , 05:54 — REGNUM 24 апреля Министерство внутренних дел опубликовало документ «Полицейская криминальная статистика», который содержит в себе 150 страниц с информацией об уголовных преступлениях во всех землях ФРГ, сообщает Der Spiegel.

Согласно документу, который был представлен министром внутренних дел Томасом де Мезьером, за 2016 год уровень преступности в Германии вырос на 6,7%. Количество зарегистрированных преступлений достигло 193 тысяч: убийства, ограбление и т. д.

Следует отметить, что преступность среди беженцев выросла на 52,7%.

Самым опасным городом остается столица Германии Берлин, здесь на сто тысяч человек приходится 16 тысяч преступлений. Высокая преступность фиксируется в Гамбурге, Бремене, Любеке, Лейпциге, Франкфурте-на-Майне, Кёльне и Дуйсбурге: на сто тысяч человек — более 12 тысяч преступлений.

Самыми безопасными являются южные земли, находящиеся в Баварии и Баден-Вюртемберге.