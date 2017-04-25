Чайка: Россия одобрила выдачу Украине семи человек с начала года

Москва, , 05:33 — REGNUM Россией с начала 2017 года приняты решения о выдаче семерых человек по запросам украинских властей. Об этом сообщил генпрокурор России Юрий Чайка в интервью газете «Известия», опубликованном 25 апреля.

По его словам, несмотря не осложнение отношений между Москвой и Киевом, правоохранительные органы двух стран продолжают сотрудничать в рамках закона. «Всё, что касается криминала и правовой помощи, работает, как и раньше», — отметил Чайка.

«В 2016 году Генпрокуратурой России рассмотрено 56 запросов украинской стороны о выдаче лиц из России, в I квартале 2017 года — 19. В 2016 году принято решение о выдаче на Украину 17 лиц, за I квартал 2017 года — семь», — сообщил Чайка.

Российской стороной в компетентные органы Украины за 2016 год было направлено 35 запросов об экстрадиции, в I квартале 2017 года — пять. При этом Украиной было принято аналогичное число решений о выдаче: 17 лиц — за 2016 год, семь — за I квартал 2017 года.

Вместе с тем, Чайка отметил, что Украиной сегодня «некоторые вопросы сильно политизируются». «Есть некоторые сложности в попытке наладить диалог с представителями силовых ведомств Украины, не всегда всё гладко», — сказал он.

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