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В Израиле могут не принять министра иностранных дел Германии

Политика

Немецкий политик намерен провести переговоры с критиками оккупации Западного берега реки Иордан и Восточного Иерусалима

Тель-Авив, 25 апреля 2017, 05:23 — REGNUM  Министр иностранных дел ФРГ Габриэль Зигмар должен встретиться 25 апреля с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает Der Spiegel.

Местным властям стало известно, что немецкий политик намерен провести переговоры не только с представителями правительства, но и с критиками оккупации Западного берега реки Иордан и Восточного Иерусалима.

Данная новость вызвала негодование израильского правительства, которое не исключило срыв встречи в случае, если Зигмар не откажется от переговоров с представителями организаций по защите прав человека «B'Tselem» и «Breaking the Silence», которые признаны руководством страны как левые неправительственные организации.

МИД ФРГ получил ультиматум со стороны правительства Израиля, встреча до сих пор находится под вопросом.

По неофициальным данным, планы немецкой делегации изменились: сначала Зигмар встретится с Нетаньяху, а затем с членами организаций. Ранее было запланировано наоборот.

Устроит ли такой исход событий израильских политиков, остается неизвестно, пишет Der Spiegel.

Данный случай — не первый, когда Нетаньяху отказывает в переговорах высокопоставленному политику из стран ЕС. Так бельгийскому премьер-министру был отказан прием из-за его встречи с представителями одной из израильских НПО.

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