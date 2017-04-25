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Шотландцы не хотят независимости от Лондона — результаты опроса

Политика

Граждане Шотландии не изменили мнение с 2014 года

Эдинбург, Великобритания, 25 апреля 2017, 05:03 — REGNUM  Согласно опросу Kantar, большинство избирателей Шотландии выступают против независимости от Великобритании, передает Reuters.

В ходе референдума 2016 года о выходе Великобритании из ЕС большинство граждан Шотландии выступило против Brexit. Это послужило поводом для инициативы правительства Шотландии о проведении шотландского референдума об отделении от Великобритании и присоединении к ЕС.

Первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии Никола Старджен предложила провести референдум осенью 2018 года или весной 2019 года. Однако может оказаться, что референдум не оправдает надежд шотландских националистов.

По опросу Kantar, выборка которого составила 1060 совершеннолетних граждан Шотландии, только 26% опрошенных считают необходимым проведение референдума о независимости до весны 2019 года. 18% считают, что референдум может состояться, но позднее. 46% считают, что референдума вообще не должно быть.

Из тех респондентов, кто заявил, что будет голосовать на референдуме о независимости, 55% проголосуют против, 37% проголосуют за, а еще 8% пока не определились.

Характерно, что результаты опроса близки к результатам голосования на референдуме о независимости Шотландии, который проходил в 2014 году — тогда идею о выходе из Великобритании поддержали 45% избирателей, 55% проголосовали против.

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