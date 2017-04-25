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СМИ: МИД России упразднил должность уполномоченного по правам человека

Политика

Функции аппарата уполномоченного будут переданы департаменту по гуманитарному сотрудничеству и правам человека

Москва, 25 апреля 2017, 04:19 — REGNUM  Аппарат уполномоченного по вопросам прав человека, демократии и верховенства права в Министерстве иностранных дел России расформирован после перехода бывшего главы подразделения Константина Долгова на работу в администрацию президента, пишет 25 апреля газета «Известия».

Как сообщили изданию источники в ведомстве, все полномочия аппарата теперь будут переданы департаменту по гуманитарному сотрудничеству и правам человека (ДГПЧ).

«Все дела аппарата будут переданы в управление ДГПЧ, которым руководит Анатолий Викторов. А сама должность уполномоченного по правам человека в МИДе была упразднена. Больше не видим целесообразности в такой должности. Тем более что есть целый департамент, который занимается как раз этими вопросами», — пояснил один из собеседников газеты.

Отмечается, что в ДГПЧ не смогли подтвердить или опровергнуть данную информацию, а сам Долгов отказался разъяснить данный вопрос, сославшись на то, что ему, как сотруднику администрации президента, «неэтично комментировать то, что происходит в МИДе».

Напомним, ранее в апреле стало известно, что Константин Долгов покинул должность посла по особым поручениям МИД России и получил назначение в администрации президента на пост замглавы управления по общественным проектам.

Аппарат уполномоченного в МИДе, который возглавлял Долгов, курировал немалое число вопросов и в том числе занимался делами более чем 30 граждан России, которые были похищены США в третьих странах. Среди них — такие резонансные случаи, как дела Константина Ярошенко и Виктора Бута.

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МИД России
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