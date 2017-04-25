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Японские ученые обнаружили «русских хакеров» на выборах во Франции

Политика

Доказательств снова нет

Париж, 25 апреля 2017, 04:01 — REGNUM  Японские ученые из компании Trend Micro заявили о хакерской атаке на штаб кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона, которую совершили «русские хакеры», передает Reuters.

По словам представителя компании Мунира Маджуби, были зафиксированы «попытки вторжения» в телефонные переговоры Макрона в декабре, которые, однако, не увенчались успехом.

«Это серьезно, но ничего не было скомпрометировано», — пояснил Маджуби.

Каким образом японским ученым удалось установить, что атака была совершена именно «русскими хакерами», а не политическими конкурентами Макрона, не поясняется.

Напомним, обвинения «русских хакеров», России и лично президента Владимира Путина в причастности к хакерским атакам на выборы в западных странах звучат регулярно. Наиболее яростно данные обвинения продвигает Демократическая партия США, проигравшая общенациональные выборы в ноябре 2016 года.

Обвинения России во вмешательстве в выборы в США так и не были доказаны, однако стали причиной принятия очередного пакета санкций против руководства российских спецслужб. Кремль считает обвинения необоснованными и унизительными для самих Соединенных Штатов.

В отношении выборов во Франции, первый тур которых состоялся 23 апреля и закончился победой «антироссийского» Макрона, Россия занимает принципиальную позицию невмешательства в суверенные дела французского государства. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Кремль «с уважением относится к выбору французов».

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