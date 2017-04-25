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Associated Press: Трамп готовит «подарок» нефтяникам

Политика

Экологи уже назвали решение Трампа «уничтожающим экологическое наследие президента Обамы»

Вашингтон, 25 апреля 2017, 03:39 — REGNUM  На этой неделе президент США Дональд Трамп намерен выпустить указ, расширяющий возможности нефтедобычи на шельфе, передает Associated Press.

По информации журналистов, намерение уже подтверждено официальными лицами Белого дома, но пока анонимно.

Как заявляют чиновники, указ включает расширение территорий для бурения на шельфах Арктики и Атлантического Океана, а также отменяет указы экс-президента Барака Обамы о признании охраняемыми природными зонами ряда территорий в штатах Юта и Мэн.

В частности, речь может идти о национальном парке «Медвежьи Уши» в штате Мэн площадью 404,5 тыс. га, признанный охраняемой территорией указом Обамы в декабре 2016 года, а также национальный парк «Катахдин Вудс и Уотерс» площадью 35,4 тыс. га, созданный летом 2016 года.

Экологи уже назвали решение Трампа «уничтожающим экологическое наследие президента Обамы».

По словам Дастина Кранора, пресс-секретаря экологической группы Oceana, символично, что о решении Белого дома снять ограничения по добыче нефти на шельфе становится известно «всего через неделю после седьмой годовщины самой страшной экологической катастрофы в истории США» — взрыва нефтяной платформы Deepwater Horizon в Мексиканском заливе, который произошел 22 апреля 2010 года.

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