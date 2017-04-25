Вторник, 25 Апреля 2017 года
05:02:00 МСК

Китай пообещал восстановить поствоенный Ирак

Политика

Солидарность «древних цивилизаций»

Пекин, 25 апреля 2017, 03:33 — REGNUM  Китай взял на себя обязательства продолжить играть активную роль в экономическом восстановлении поствоенного Ирака, сообщает 24 апреля агентство «Синьхуа».

Министр иностранных дел КНР Ван И встретился со своим иракским коллегой Ибрахимом Аль-Джафари в кулуарах Форума древних цивилизаций, который проходит в греческих Афинах, где он пообещал, что Китай примет деятельное участие в восстановлении страны.

Ван заявил, что Ирак внес огромный вклад в глобальную борьбу с терроризмом, подчеркивая, что Китай обязуется поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность Ирака.

Он также отметил, что Китай продолжит участвовать в экономическом восстановлении Ирака и делать все возможное, чтобы помочь ближневосточной стране.

Ван от имени КНР поблагодарил Ирак за поддержку китайской инициативы «Нового шелкового пути», отмечая, что Китая готов осуществить все соглашения, достигнутые с Ираком.

Напомним, что 24 апреля в Афинах по инициативе Греции открылся Форум древних цивилизаций. В нем помимо Греции и Китая принимают участие Иран, Боливия, Египет, Индия, Ирак, Италия, Мексика и Перу.

Еще в декабре 2015 года на конференции по теме религиозного плюрализма на Ближнем Востоке, МИД Греции выступил с инициативой создания «большой десятки цивилизаций» (GC10).

Читайте ранее в этом сюжете: «Древние цивилизации» договорились развивать «Новый шелковый путь»

Читайте развитие сюжета: Китай и Египет усилят сотрудничество в рамках «Нового шелкового пути»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политика Китая
Главное сегодня
NB!
25.04.17
«Дальневосточный треугольник» как вызов советской дипломатии
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
25.04.17
Диктатор, открывший новую эпоху
ЛондонВеликобритания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
NB!
25.04.17
Анкара и Баку непреднамеренно сыграли в пользу Тбилиси
ТбилисиГрузия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
25.04.17
Who is мистер Гомер Симпсон?
ВашингтонСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
25.04.17
Вышла ли Польша на перепутье?
ВаршаваПольша Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
25.04.17
Франсиско Миранда, авантюрист и революционер
КаракасВенесуэла Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
25.04.17
В Дагестане трасса М-29 разблокирована после освобождения дальнобойщиков
МахачкалаРоссия Система оплаты проезда «Платон» Общество
NB!
25.04.17
Мастер слова и стиля среди нас
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
25.04.17
Трамп последовал примеру Обамы: США по-прежнему боятся термина «геноцид»
ВашингтонСША Геноцид армян в Османской Турции Политика
NB!
25.04.17
США сократят финансовую помощь Украине в 2018 году на 69%
ВашингтонСША Украина и США Экономика
NB!
25.04.17
Юрий БаранчикПо ком звонит Мечеть Парижской Богоматери
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
25.04.17
Андрей МаленькийФабрика законов: как строится новая Государственная дума
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
24.04.17
Нетаньяху предъявил ультиматум МИД ФРГ
Тель-АвивИзраиль Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
24.04.17
Александр ЖилинКто и зачем хочет взорвать «Евровидение» 9 мая?
КиевУкраина Евровидение-2017 в Киеве и участие в нем России Политика
NB!
24.04.17
Максим ИсаевПатрик Бьюкенен: Демократия в мертвой петле?
ВашингтонСША Правые в США Политика
NB!
24.04.17
Елена ХаненковаЕвропа — от Турции Эрдогана до Франции Макрона
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
24.04.17
«Чапаев» научит, как родину любить
Санкт-ПетербургРоссия Кинематограф Культура
NB!
24.04.17
Андрей КадомцевКризис вокруг Северной Кореи определит отношения США и Китая
МоскваРоссия Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
24.04.17
«Против кого Лондон готов превентивно применить ядерное оружие?»
МоскваРоссия Ядерное оружие Политика
NB!
24.04.17
В Оренбурге Большой благотворительный бал увенчался скандалом
ОренбургРоссия Благотворительность Общество
NB!
24.04.17
Боевой Донбасс: мощный взрыв в Луганске и самострелы в рядах ВСУ
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
NB!
24.04.17
«Ангелы» и «черти»: Путин нашел новые аналогии своей работы
Санкт-ПетербургРоссия Внешняя политика России Политика
ещё главное