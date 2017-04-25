Китай пообещал восстановить поствоенный Ирак

Пекин, , 03:33 — REGNUM Китай взял на себя обязательства продолжить играть активную роль в экономическом восстановлении поствоенного Ирака, сообщает 24 апреля агентство «Синьхуа».

Министр иностранных дел КНР Ван И встретился со своим иракским коллегой Ибрахимом Аль-Джафари в кулуарах Форума древних цивилизаций, который проходит в греческих Афинах, где он пообещал, что Китай примет деятельное участие в восстановлении страны.

Ван заявил, что Ирак внес огромный вклад в глобальную борьбу с терроризмом, подчеркивая, что Китай обязуется поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность Ирака.

Он также отметил, что Китай продолжит участвовать в экономическом восстановлении Ирака и делать все возможное, чтобы помочь ближневосточной стране.

Ван от имени КНР поблагодарил Ирак за поддержку китайской инициативы «Нового шелкового пути», отмечая, что Китая готов осуществить все соглашения, достигнутые с Ираком.

Напомним, что 24 апреля в Афинах по инициативе Греции открылся Форум древних цивилизаций. В нем помимо Греции и Китая принимают участие Иран, Боливия, Египет, Индия, Ирак, Италия, Мексика и Перу.

Еще в декабре 2015 года на конференции по теме религиозного плюрализма на Ближнем Востоке, МИД Греции выступил с инициативой создания «большой десятки цивилизаций» (GC10).

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