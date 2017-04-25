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Судан требует прекратить поддержку повстанцев в Южном Судане

Политика

Южные провинции Судана охвачены войной несколько десятилетий

Хартум, 25 апреля 2017, 03:12 — REGNUM  Судан обратился к властям Южного Судана с требованием прекратить поддержку повстанцев в провинциях Дарфур, Голубой Нил и Южный Кордофан, передает Reuters.

«Мы предупреждаем правительство юга и требуем, чтобы они немедленно прекратили вмешательство в дела Судана», — говорится в официальном заявлении правительства Судана.

По информации Службы безопасности Судана, в течение нескольких дней «до 22 апреля, президент Южного Судана и несколько руководителей исполнительной ветви власти и органов безопасности проводили интенсивные встречи с лидерами так называемого Северного Сектора в Джубе».

Судан считает факт переговоров с повстанцами, которые ведут вооруженную борьбу с центральным правительством в Хартуме, «поддержкой террористов».

Напомним, Южный Судан отделился от Судана в 2011 году, в результате гражданской войны, которая длилась десятилетия и унесла десятки тысяч жизней. После обретения независимости в Южном Судане началась собственная гражданская война между разными этническими группами.

В Судане гражданская война после отделения Южного Судана также не закончилась — в южных провинциях Дарфур, Голубой Нил и Южный Кордофан действуют многочисленные повстанческие группировки.

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