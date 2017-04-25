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Россия зафиксировала 11 нарушений режима прекращения огня в Сирии

Политика

Боевые действия в течение суток происходили в сирийских провинциях Дамаск, Хама и Латакия

Москва, 25 апреля 2017, 02:53 — REGNUM  В Сирии за сутки 24 апреля подтверждено одиннадцать нарушений режима прекращения боевых действий. Об это говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого соглашения, за сутки зафиксировано 11 нарушений в провинциях Дамаск (7), Хама (3) и Латакия (1)», — говорится в документе.

Сообщается, что турецкой частью представительства было зафиксировано десять нарушений в провинциях Хама, Алеппо, Дамаск, Идлиб и Латакия, однако в ходе разбирательства по данным эпизодам российской стороной ни одного факта нарушения подтверждено не было.

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В течение суток подписаны соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий населённых пунктов Схелие и Дели провинции Деръа. Общее количество населённых пунктов, присоединившихся к процессу примирения, таким образом, увеличилось до 1470.

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За сутки под контроль правительственных войск перешло 38,5 квадратных километра территории. В общей сложности с начала года под контроль правительства перешло более 4013 квадратных километров территории, от вооружённых формирований террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освобождён 231 населённый пункт.

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Напомним, режим прекращения боевых действий введён в Сирии с 30 декабря 2016 года. Правительство Сирии подписало соглашение о перемирии с основными вооружёнными группировками оппозиции. Гарантами этого соглашения выступили Россия, Турция и Иран.

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