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В США за контрабанду наркотиков осужден бывший лидер повстанцев Гаити

Политика

Гай Филипп был задержан на Гаити 5 января и экстрадирован в США

Майами, США, 25 апреля 2017, 02:46 — REGNUM  Окружной суд в Майами признал виновным в отмывании денег и причастности к контрабанде наркотиков Гая Филиппа, в прошлом — высокопоставленного чиновника Национальной полиции Гаити и лидера повстанцев во время вооруженного переворота 2004 года, передает Reuters.

Известно, что 49-летний политик частично признал свою вину в преступлениях, которые совершались в 1990-х и начале 2000-х годов. Прокуратура обвиняла Филиппа в причастности к отмыванию денег и взяткам за беспрепятственный транзит наркотиков в размере $1,5 млн.

Адвокат осужденного Желька Бозаник сообщила, что Филипп пошел на сделку со следствием и прокуратурой, срок тюремного заключения согласно предварительным договоренностям с обвинителями может составить до 9 лет.

«Господин Филипп взял на себя ответственность, — сообщила Бозаник. — Это было привлекательное предложение о признании вины».

Гай Филипп, гаитянский политик, бывший лидер вооруженной оппозиции страны, который в 2004 году возглавил государственный переворот против президента Жана-Бертрана Аристида, был задержан на Гаити 5 января, после чего экстрадирован в США. Арест произошел за четыре дня до того, как Филипп должен был занять кресло сенатора в парламенте Гаити, куда ему удалось избраться от региона Гранд Ансе на выборах в ноябре 2016 года.

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