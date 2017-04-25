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Си Цзиньпин: «Китайская мечта» и «африканская мечта» имеют много общего

Политика

Лидер Китая обратился к собравшимся в рамках механизма гуманитарных обменов между КНР и ЮАР

Пекин, 25 апреля 2017, 02:43 — REGNUM  Председатель КНР Си Цзиньпин отправил 24 апреля приветственное сообщение первой встрече в рамках механизма гуманитарных обменов между КНР и ЮАР на высоком уровне, проводимой в южноафриканской Претории, передает агентство «Синьхуа».

В своем послании Си отметил, что ЮАР является всесторонним стратегическим партнером Китая, а сотрудничество между странами показало существенный рост за последние годы, что принесло выгоду народам двух стран.

Механизм является первым и особо важным инструментом, используемым двумя странами для имплементации решений Форума сотрудничества Китай-Африка, который проводился ранее в Йоханнесбурге, отметил Си в своем обращении.

По его словам, запуск механизма также заложит более прочное основание развития связей между Китаем и ЮАР.

Приветствуя долгую историю двусторонней дружбы одновременно с признанием общности «китайской мечты» о национальном возрождении и «африканской мечты», которая выражена в «Повестке дня 2063», Си заявил, что Китай намерен совместно работать с ЮАР и другими странами Африки во имя совместного вхождения в новую эру взаимовыгодного сотрудничества и общего развития.

Президент ЮАР Джэйкоб Зума также отправил приветственное сообщение собранию, в котором заявил, что механизм помимо прочего является «еще одним знаком превосходных двусторонних отношений между двумя странами».

Зума заявил, что он верит в способность механизма к развитию обмена и сотрудничества между двумя странами на различны полях, углублению взаимного понимания между народами и выведению отношений между странами на новые высоты.

Напомним, что Китай рассматривает Африку как зону своих стратегических интересов, где в изобилии присутствуют природные ресурсы, а также потенциальные возможности выведения туда ряда китайских производств, преимущественно легкой промышленности в виду особо дешевой рабочей силы.

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