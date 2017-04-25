Еврокомиссия призывает «пересмотреть формат отношений» с Турцией

Брюссель, , 02:22 — REGNUM Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан призвал министров иностранных дел ЕС «рассмотреть новый формат отношений с Турцией», передает Reuters.

По словам австрийского политика, курирующего в Еврокомиссии вопросы переговоров со странами, желающими присоединиться к ЕС, отношения с Турцией «не являются устойчивыми».

Хан заявил, что «не хотел бы предрешать» вопрос об ассоциации Турции с Евросоюзом, однако порекомендовал главам МИД в ходе встречи на Мальте «провести дискуссию» по вопросу приостановки заявки Турции на присоединение к блоку.

Еврокомиссар также напомнил об «озабоченности» Совета Европы ситуацией с правами человека в Турции и заявил о возможности укрепления сотрудничества с Турцией в других областях, помимо членства в ЕС.

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Напомним, Турция, которая является членом НАТО, ведет переговоры об ассоциации со странами Западной Европы с 1963 года. В 2005 году начались переговоры о вступлении Турции в Евросоюз. Страна изменила свое законодательство в соответствии с «европейскими стандартами», предприняты серьезные меры для ассоциации с европейским рынком, однако к конкретным результатам данные меры не привели.

18 марта 2016 года, в ответ на рост числа беженцев из охваченной войной Сирии в страны Западной Европы, между ЕС и Турцией было подписано Миграционное соглашение. Согласно ему, Турция останавливает нелегальную миграцию в Европу со своей территории, а Брюссель обязуется ускорить переговоры по членству Турции в ЕС и облегчить визовый режим.

Но Миграционное соглашение также не помогло Турции вступить в Евросоюз — никаких шагов со стороны Брюсселя по сближению с Турцией предпринято не было. Более того, после ведения в Турции чрезвычайного положения в ответ на попытку государственного переворота 15−16 июля переговоры о евроассоциации зашли в тупик. Турецкие власти, подавившие мятеж военных, были обвинены в нарушении прав человека — а тем, кто нарушает права человека, как известно, нет места в ЕС.

Согласно опросам, в настоящий момент идею о вступлении в ЕС поддерживает всего около 25% граждан Турции. И похоже, что политическое руководство страны тоже готово расстаться с «европейской мечтой» — за последние месяцы президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган несколько раз называл европейских политиков «фашистами», «расистами» и «террористами», а в начале апреля уже открыто пообещал в одностороннем порядке выйти из переговоров по ассоциации с Евросоюзом.

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