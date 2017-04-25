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Расколотая Франция: чего ждать от Макрона и Ле Пен?

Политика

Депутат ГД о сенсации на выборах, кампаниях кандидатов и евроскептиках

Москва, 25 апреля 2017, 01:55 — REGNUM  Франция сегодня расколота, и как будет справляться с этим каждый из кандидатов, лидер движения «На марше» Эммануэль Макрон и лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, а после и победивший, это очень не простой вопрос. Такое заявление в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» сделал член комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк.

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«Сенсация на президентских выборах во Франции уже произошла. Ни один из кандидатов основных политических партий, которые со времён Второй мировой войны между собой разыгрывали президентское кресло, не прошёл во второй тур, — считает депутат ГД РФ. — Оба претендента сегодня — представители тех партий, на которые ещё всерьёз не обращали внимания совсем недавно. Мы видели, что на Макрона делают ставки и все европейские элиты, и средства массовой информации, и международные финансовые круги, но даже при всей этой поддержке разница между ним и Ле Пен достаточно незначительная».

По словам Сергея Железняка, от каждого кандидата в настоящее время зависит, какую программу он предложит, какую политику будет вести до 7 мая, чтобы получить голоса тех, кто за них ещё не голосовал.

«То, что сейчас Макрон празднует победу, это часть его кампании, уже начавшейся ко второму туру президентских выборов. Но хорошо смеётся тот, кто смеётся последним», — добавил Железняк.

«В любом случае, тот уровень поддержки евроскептиков, который даже сейчас показал первый тур, он потрясающий, его никогда таким не было. Франция сегодня расколота, и как будет справляться с этим расколом каждый из кандидатов, победивший потом кандидат, это очень не простой вопрос», — заключил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, первый тур президентских выборов во Франции вывел во второй тур двух кандидатов. Ими стали 39-летний экс-министр экономики, лидер движения «На марше» Эммануэль Макрон (23,75% голосов) и лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен (21,53% голосов). Из президентской гонки выбыли бывший премьер-министр Франсуа Фийон (19,91% голосов) и лидер движения «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон (19,64% голосов).

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