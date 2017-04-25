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Сенат США утвердил нового министра сельского хозяйства

Политика

Министерство сельского хозяйства США возглавит экс-губернатор штата Джорджия Сонни Пердью

Вашингтон, 25 апреля 2017, 01:34 — REGNUM  Сенат США одобрил назначение экс-губернатора штата Джорджия Сонни Пердью на должность министра сельского хозяйства, передаёт Associated Press.

Сонни Пердью работал советником нынешнего президента США Дональда Трампа в комитете по сельскому хозяйству в период его предвыборной кампании.

Член Республиканской партии, Пердью дважды избирался на пост губернатора Джорджии и работал в должности с 2003 по 2011 год. До этого был членом законодательного собрания штата.

Отмечается, что министр сельского хозяйства стал последним членом нового правительства США, которого оставалось утвердить Сенату.

Напомним, ранее в апреле Сенат утвердил преложенную Дональдом Трампом кандидатуру Нила Горсача на должность одного судей Верховного суда США, которая пустовала после смерти судьи Антонина Скалиа в феврале 2016 года.

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