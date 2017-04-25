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Лидер президентской гонки во Франции почтил память жертв Геноцида армян

Политика

Макрон возложил венок к памятнику Комитасу и минутой молчания почтил память жертв Геноцида армян

Эммануэль Макрон у памятника Комитаса в Париже
Иллюстрация: Twitter.com/EmmanuelMacron
Эммануэль Макрон у памятника Комитаса в Париже

Париж, 25 апреля 2017, 01:31 — REGNUM  Победитель первого тура президентских выборов во Франции Эммануэль Макрон посетил мероприятие, посвященное 102-ой годовщине Геноцида армян, организованное Координационным Советом армянских организаций Франции (CCAF) в Париже, сообщает Nouvelle d'Armenie.

Макрон возложил венок к памятнику Комитасу и минутой молчания почтил память жертв Геноцида армян.

Как сообщает Euronews, в случае победы во втором туре президентских выборов Макрон пообещал продолжить борьбу за полное международное признание Геноцида армян.

Действующий президент Франции Франсуа Олланд также принял участие в мероприятии в сопровождении мэра Парижа Анн Идальго.

За несколько дней до президентских выборов — 20 апреля, заявил, чтп необходимо продолжить работу, направленную на криминализацию отрицания Геноцида армян.

«24 апреля является символом: он напоминает об убийстве 600 армянских интеллигентов 24 апреля 1915 года в Константинополе и начале первого геноцида. Это важный момент, чтобы вспомнить об обязанностях и армяно-французской дружбе. Я намерен продолжить эту традицию упоминания, принимая участия в поминальных церемониях», — сказал Макрон, добавив, что он поддерживает также идею включения Дня поминовения жертв Геноцида армян в перечень значимых для Франции дней.

Макрон добавил, что восхищается армянской общиной Франции, которая смогла совместить процесс интеграции в жизнь республики и глубокую привязанность к родной культуре.

«Я поддерживаю их борьбу. Признание Геноцида стало возможным, поскольку целое поколение посвятило себя этому делу. Они не просто напоминали, а требовали, что привело к результату», — отметил кандидат на должность президента Франции.

Он отметил, что во Франции не удалось достичь криминализации Геноцида, а решение Конституционного совета стало причиной многих недоразумений. «Я уверен в том, что необходимо продолжить работать в этом направлении. Право и память не могут быть несовместимыми», — сказал Макрон.

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