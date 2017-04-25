«Мы в ужасе» — в ООН прокомментировали видео убийства экспертов в Конго

Нью-Йорк, США, , 01:10 — REGNUM Представители Организации объединенных наций признали подлинность видеозаписи убийства сотрудников ООН в Конго, переданной правительством африканской страны, а также прокомментировали жестокие кадры, передает Reuters.

«Мы были в ужасе от того, (как произошло) убийство Майкла Шарпа и Зайды Каталан», — заявила представительница ООН Равина Шамдасани.

Представители правительства Конго не стали раскрывать, как властям удалось достать видеозапись убийства экспертов ООН Майкла Шарпа и Зайды Каталан в провинции Касаи, однако пояснили журналистам, для чего была передана видеозапись.

«Наши полицейские и солдаты обвиняются в причастности к убийству двух экспертов из U.N. Это не тот случай», — сообщил Ламберт Менде, представитель президента Джозефа Кабилы.

По его словам, «изображения говорят сами за себя» — на видео экспертов ООН расстреляли и обезглавили люди, мало похожие на полицейских или военных.

«Это не наши солдаты, которых мы видим на видео… а террористы из ополчения Камвина Нсапу», — пояснил Менде.

Как сообщало ИА REGNUM, о похищении сотрудников ООН в центральном Конго стало известно 13 марта. Тела экспертов ООН Майкла Шарпа из США, Зайды Каталан из Швеции, а также их переводчика были обнаружены в конце марта.

Представители ООН занимались сбором информации о нарушениях прав человека в ходе столкновений между правительственными войсками и повстанцами в провинции Касаи. По мнению ряда правозащитников, их убийство могло быть связано с проводимым расследованием.

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