Трамп последовал примеру Обамы: США по-прежнему боятся термина «геноцид»

Вашингтон, , 01:00 — REGNUM Президент США Дональд Трамп впервые, после изрбания выступил с посланием, приуроченным к дню памяти жертв Геноцида армян 2015 года, в котором, однако, как и предшественники, вместо термина «геноцид» использовал выражение по-армянски «Мец Егерн» (в переводе с арм. «Большая Резня»).

«Сегодня мы вспоминаем и чтим память тех, кто пострадал во время «Мец Егерна» — одного из худших массовых зверств 20-го века. В последние годы существования Османской империи, начиная с 1915 года, полтора миллиона армян были депортированы, убиты или отправлены на смерть. Я присоединяюсь к армянской общине Америки и армянам всего мира, оплакивая гибель ни в чем не повинных людей и страдания, причиненные многим», — цитирует Трампа пресс-служба Белого дома.

«Переосмысливая эти темные страницы истории человечества, мы также приветствуем жизнестойкость армянского народа. Многие из них построили новую жизнь в Соединенных Штатах и внесли неизгладимый вклад в развитие нашей страны, сохраняя при этом воспоминания об исторической родине, где их предки основали одну из великих цивилизаций античных веков», — подчеркнул президент США.

«Мы должны помнить о зверствах, чтобы не допустить их повторения. Мы приветствуем усилия турок и армян в направлении признания и принятия болезненных фактов истории, что является важным шагом на пути к созданию основ для более справедливого и толерантного будущего», — отметил глава Белого дома.

Между тем армянская община США, как и после каждого послания американских президентов, подвергла критике Трампа за то, что он избежал термина «геноцид».

«Уклонившись от того, чтобы должным образом отметить 24 апреля, президент Трамп фактически передал политику США по предотвращению геноцида в руки Реджепа Эрдогана — высокомерного и авторитарного диктатора, который явно наслаждается своей способностью силой заставить американских президентов в своих заявлениях молчать по вопросу массовых убийств миллионов армян, греков, ассирийцев и других христиан в Турции», — заявил исполнительный директор Американского комитета «Ай дат» Арам Амбарян в эфире радио «Свобода».

«Господин президент, не отворачивайтесь! Признайте Геноцид армян!» — тысячи постеров с этими словами ежегодно накануне 24 апреля появляются во многих армянонаселенных городах США, пишет по этому поводу ИА «Армедиа».

Международное признание Геноцида во многом зависит от его признания Соединенными Штатами. Хотя 40-ой президент США Рональд Рейган, например, в свое время произнес слово «геноцид», но от этого ничего не изменилось, потому что признание Геноцида со стороны США зависит от решения законодательного органа.

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Издание напоминает, что начиная с 42-го президента США — Билла Клинтона — была основана традиция: каждый год 24-го апреля президент США выступает с традиционным заявлением о Геноциде армян. С 1994 года по настоящее время уже три американских президента ежегодно в своей речи 24 апреля говорили о Геноциде армян, произнеся при этом всевозможные слова и оценки, кроме слова «геноцид».

Следующий после Клинтона президент — Джордж Буш-младший — прежде чем стать президентом США, пообещал армянской общине в случае избрания назвать вещи своим именем и назвать одну из величайших трагедий 20-ого века «геноцидом армян». Однако после получения поддержки со стороны армянской общины Джордж Буш на протяжении всего периода своего пребывания в должности не был верен своему обещанию и называл Геноцид армян то «массовым убийством», то «преступлением против человечности», то «великим бедствием».

44-ой президент США Барак Обама, который часто называл массовые убийства армян, совершенные Турцией, именно геноцидом, когда выступал еще в качестве сенатора, после того, как стал президентом, сохранил основную форму заявлений, используемых его предшественниками.

Справка ИА REGNUM : Несмотря на отрицание Анкарой факта «геноцида», официальное определение международным сообществом этого термина существует.

9 декабря 1948 года Генеральная Ассамблея ООН приняла конвенцию о предотвращении преступлений геноцида и наказании за них. В ее статье II говорится, что «под геноцидом понимаются (…) действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу».

В преамбуле конвенции говорится, что геноцид является преступлением, нарушающим нормы международного права, вне зависимости от того, совершается ли он в военное или мирное время, а также что приговор и наказание за геноцид не имеют срока давности и каких-либо ограничений во времени и пространстве.

29 государств признают факт геноцида армянского народа в Османской Турции. Среди них Россия, Франция, Австрия, Бельгия, Греция, Италия, Люксембург, Ватикан, Нидерланды, а также Европарламент, Совет Европы и Всемирный совет церквей.

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