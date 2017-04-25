Трамп призвал СБ ООН к новым санкциям против Северной Кореи

Вашингтон, , 00:41 — REGNUM Президент США Дональд Трамп призвал Совет безопасности ООН «быть готовым» к новым санкциям против Северной Кореи, передает Reuters.

В ходе встречи с послами СБ ООН в Белом доме Трамп заявил, что десятилетиями международное сообщество «действовало с завязанными глазами» в отношении проблемы КНДР, и настало время ее разрешить.

«Совет должен быть готов наложить дополнительные и более жесткие санкции», — порекомендовал президент США послам ООН.

По словам Трампа, Северная Корея — «это реальная угроза миру, хотим мы говорить об этом или нет… это большая мировая проблема, и это проблема, которую мы должны наконец решить».

Президент не пояснил, о каких конкретно санкциях, способных «решить проблему», может идти речь.

Напомним, Северная Корея уже находится под санкциями ООН с 2006 года. Санкции, которые включают эмбарго на поставки оружия, запреты в международной торговле, запрет на поездки и замораживание активов чиновников, пока не смогли остановить ядерную программу и «агрессию» Северной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля глава КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом призвал проявить сдержанность в отношении КНДР, чтобы избежать эскалации ситуации на Корейском полуострове.

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