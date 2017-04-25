Великобритания поддержала санкции США против сирийских учёных

Лондон, , 00:19 — REGNUM Лондон поддерживает введение Вашингтоном санкций против сирийских учёных, якобы причастных к разработке химического оружия. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, передаёт агентство Reuters.

«Великобритания приветствует введение Соединёнными Штатами санкций против физических лиц, связанных с использованием химического оружия в Сирии», — сказал Джонсон.

Глава МИД Великобритании также отметил важную роль санкций в «усилении давления на сирийский режим для его отказа от военной кампании». По его словам, санкционная политика «даёт чёткие сигналы, что за каждым действием идут последствия».

Как передавало ИА REGNUM, Минфин США 24 апреля объявило о введении санкций против 271 сотрудника Сирийского научно-исследовательского центра — агентства правительства Сирии.

В пресс-релизе американского ведомства указывалось, что данный центр несёт ответственность за разработку химического оружия и средств его доставки.

Читайте ранее в этом сюжете: Вашингтон ввел санкции против сирийских ученых