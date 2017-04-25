Новым спикером Госдепа стала любимая телеведущая Трампа

Вашингтон, , 00:08 — REGNUM Главой пресс-службы Государственного департамента США стала ведущая телеканала Fox News Хизер Науэрт. Об этом говорится в сообщении Госдепа, опубликованном сегодня, 24 апреля.

Науэрт давно прочили в спикеры Госдепа, но до сегодняшнего дня не было никаких официальных заявлений на этот счет.

Последние несколько лет Хизер вела утренний выпуск новостей Fox Friends. Сам Дональд Трамп неоднократно заявлял, что является «очень большим поклонником» передачи.

У нынешнего президента США Дональда Трампа с телеканалом Fox News сложились теплые отношения. Телеканал с самого начала президентской гонки старался объективно освещать предвыборную кампанию и не устраивал травлю Трампа, как это делали демократические СМИ.

Недавно стало известно, что у Трампа довольно близкие отношения с владельцем Fox News медиамагнатом Рупертом Мёрдоком.

Про Науэрт известно, что она в свое время получила премию «Эмми» за цикл передач «13 Around the World». Она более 15 лет работает в средствах массовой информации.