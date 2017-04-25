Нетаньяху предъявил ультиматум МИД ФРГ

Тель-Авив, , 23:57 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ультимативной форме заявил, что предстоящая встреча с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем будет отменена, если Габриэль не откажется от встречи с оппозиционными группами, 24 апреля сообщает Associated Press со ссылкой на источник в правительстве Израиля.

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Встреча Нетаньяху и Габриэля, запланированная на 25 апреля, будет отменена, если глава МИД ФРГ проведет встречу с членами израильских неправительственных организаций «Нарушить молчание» и «Бецелем», критикующих действия Израиля на Западном берегу реки Иордан.

В МИД Германии не прокомментировали сообщение о возможной отмене встречи между Нетаньяху и Габриэлем.

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Напомним, 23 декабря Совбез ООН поддержал резолюцию, которая требует от Израиля прекратить «поселенческую активность» на «оккупированной территории» Палестины, включая Западный берег реки Иордан.

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