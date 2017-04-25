Максим Исаев, , 23:23 — REGNUM

«Все начинают с предпосылки, что демократия — это что-то хорошее. Я, конечно, не думаю, что ее стоит проклинать. Черчилль прав. Единственное, что можно сказать о демократии, это лучше, чем нечего…

Люди говорят: «Если бы Конгресс больше представлял народ, было бы лучше». Я утверждаю, что Конгресс и так слишком хорошо его представляет. Он так же глуп, как и народ, так же необразован, туп и эгоистичен», — пишет один из самых ярких американских политологов Патрик Бьюконен на страницах SiouxCityJournal.

«Сегодня мало кто высказывает подобные взгляды, потому что демократия как бы обожествлена. В самом деле, за «хакерскую кампанию», по словам Клинтон, и нападки на «нашу демократию» Владимира Путина уже заочно приговорили к девятому кругу ада. Дик Чейни и Джон Маккейн приравняли «московскоевмешательство» в наши священные демократические ритуалы к «военным действиям».Но сегодня демократия, кажется, повсюду теряет свой блеск.

Бьюкенен склонен считать, что американский идеал — первые встречи в городах Новой Англии. «Когда граждане спорили, обсуждали, решали вопросы, вызывающие общую озабоченность. Сегодня эти встречи напоминают время, когда люди выходилина деревенские площади, чтобы поиздеваться над злодеями. Конгрессмены агитируют в своих районах на Страстной неделе, кричат… все это выглядит скорее как зрительский спорт…

В США двухпартийная система находится в тупике. Признание одним государством законов другого и коллегиальность исчезают. По всей Европе центристские партии сжимаются… и к власти приходят «нелиберальные демократии».

Бьюкенен также критикует американского президента заявляя, что президент Трамп, видя «куда катится мир, приветствует президента Египта Абдель-ФаттахаАс-Сисси, чья армия свалила избранное правительство и посадила в тюрьму тысячи человек. А после спорного референдума, который предоставил президенту РеджепуТайипуЭрдогану почти диктаторские полномочия, Трамп позвонил и поздравил своего турецкогоколлегу. А ведь именно Эрдоган описал демократию как автобус, с которого вы выходите, когда он достигает вашей остановки.

Почему либеральная демократия, однажды названная будущим человечества, столкнулась с такими проблемами?.. Когда Джордж Буш заявил, что народы Ближнего Востока должны решить свое будущее на демократических выборах, Ливан выбрал «Хизбаллу», палестинцы выбрали ХАМАС, египтяне — «Братьев-мусульман»… Не самое благоприятное начало для арабской демократии…

7 мая в финал во Франции выходит лидер Национального фронта [Марин] Ле Пен… Демократию все чаще рассматривают как средство достижения цели, а не самоцель. Если демократия не доставляет к цели, от нее избавляются. Репутация демократии также страдает от коррупции и некомпетентности некоторых из ее знаменитых поборников. Южноафриканский режим Якова Зума (продолжатель дела АНК Нельсона Манделы) предстал перед требованием об отставке. В Бразилии Дилма Руссефф была подвергнута импичменту в августе 2016 года. Президент Южной Кореи Пак Кын-Хэ также осудили за коррупцию. Венесуэльский президент Уго Чавес был избран президентом четыре раза.

В «Записках Федералиста» Джон Джей [один из отцов-основателей США, первый председатель Верховного суда США] назвал нас «группой братьев» и «единым народом», укоторыходни и те же предки, язык, религия, принципы, манеры, обычаи. Семьдесят лет спустя «братья» пошли на войну друг с другом, хотя в 1861 году они, все же, имели больше общего, чем сегодня. Сегодня 40% американцев происходят из Латинской Америки, Азии и Африки. Христианская составляющая нации сжимается, так как число мусульман, индусов, атеистов и агностиков растет», — пишет Бьюкенен.

[Сейчас в США фактически два основных языка. В США нет официального языка, но из-за нарастающей роли испанского (например, на телевидении) и низкой степени ассимиляции мигрантов, многие штаты вынуждены были объявить английский язык официальным на местном уровне. Но ряд языков (испанский, французский и гавайский) также признаны официальными в ряде штатов].

«Мы не только не можем сойтись друг с другом по поводу Бога, геев и оружия, но и по поводу политики и идеологии, морали и веры и по поводу того, что правильно и неправильно. Половина Америки считает другую «корзиной с отбросами [как сказала Клинтон перед выборами 2016 года]… расистами, сексистами, гомофобами, ксенофобами, исламофобамии фанатиками».

Без угрозы внешней атаки, которая объединила нас, например, во время 9/11, как мы найдем способобъединить людей, которые до такой степени ненавидят друг друга, и считают идеи и идеалы друг друга чем-то ненавистным и отталкивающим?

Демократия требует общей почвы, на которой могут стоять все, но эта земля разверзается под нашими ногами, и демократия может рухнуть в образовавшуюся пропасть. Там, где либералы видят прекрасное разнообразие цветов, вероисповеданий, этнических групп, идеологий, верований и образа жизни, правые видят распад страны, нации, народа и подмену единства на Вавилонскую башню. И перспективу такого конфликта, который никакая демократия e;tне сможет спасти», — делает неутешительный вывод Бьюкенен.