Бомбардировщик B-52Н ВВС США сгорел из-за птицы
Инцидент произошел на авиабазе ВВС США на острове Гуам в Тихом океане
Вашингтон, 24 апреля 2017, 23:09 — REGNUM Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52Н был полностью уничтожен на авиабазе на острове Гуам в Тихом океане из-за попадания в двигатель птицы. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщает Associated Press.
Инцидент имел место 19 мая 2016 года. В этот день стратегический бомбардировщик В-52Н принимал участие в учениях. Самолет взлетел с авиабазы ВВС США на острове Гуам, но почти сразу начал терять тягу, и пилот принял решение вести его на посадку.
Но из-за высокой скорости тормозной парашют не выполнил своих функций, бомбардировщик выкатился за пределы полосы и загорелся. В итоге В-52Н, который стоит $112 млн, полностью сгорел.
Все члены экипажа успели покинуть горящий бомбардировщик.
Разбирательство показало, что в двигатель самолета попала птица.
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