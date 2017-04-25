Бомбардировщик B-52Н ВВС США сгорел из-за птицы

Вашингтон, , 23:09 — REGNUM Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52Н был полностью уничтожен на авиабазе на острове Гуам в Тихом океане из-за попадания в двигатель птицы. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщает Associated Press.

Инцидент имел место 19 мая 2016 года. В этот день стратегический бомбардировщик В-52Н принимал участие в учениях. Самолет взлетел с авиабазы ВВС США на острове Гуам, но почти сразу начал терять тягу, и пилот принял решение вести его на посадку.

Но из-за высокой скорости тормозной парашют не выполнил своих функций, бомбардировщик выкатился за пределы полосы и загорелся. В итоге В-52Н, который стоит $112 млн, полностью сгорел.

Все члены экипажа успели покинуть горящий бомбардировщик.

Разбирательство показало, что в двигатель самолета попала птица.