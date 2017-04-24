Спикер Госдумы определил приоритеты в работе Совета законодателей

Санкт-Петербург, , 22:52 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает важным систематизировать практику внесения изменений в действующие кодексы.

Владимиром Путиным

«Ключевой задачей является систематизация практики внесения изменений в действующие кодексы», — заявил он на встрече Совета законодателей с президентом РФв Санкт-Петербурге.

«Госдумой в конце прошлого года было одобрено положение, согласно которому любые поправки в Гражданский кодекс могут приниматься только в виде отдельных законов, а не поправками ко второму чтению в другие, подчас не связанные законопроекты», — цитирует слова Вячеслава Володина ТАСС.

«Аналогичные нормы уже действуют в отношении Уголовного и Уголовно-процессуального кодекса, а также заработают в ближайшее время и в отношении Кодекса об административных правонарушениях», — подчеркнул спикер.

Вячеслав Володин добавил, что одним из приоритетов работы Совета законодателей является придание законодательной базе большей стабильности и системности, повышение качества законотворчества и эффективности правоприменения.

«Для решения этих задач необходимо тесное взаимодействие Федерального Собрания с законодательными собраниями регионов и с правительством Российской Федерации, диалог и координация», — считает спикер нижней палаты.