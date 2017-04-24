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Выборы во Франции: «Деление на левых и правых ушло на второй план»

Политика

«Национальный фронт» взял на вооружение множество идей из левого лагеря, в то время как Макрон не смог избежать апелляций к обновлению миграционной политики

Москва, 24 апреля 2017, 22:46 — REGNUM  Результаты выборов во Франции продемонстрировали разрушение прежнего деления политического спектра на левых и правых — теперь на первое место выступают сторонники суверенных национальных государств, с одной стороны, и сторонники глобалистских и евроатлантических идей — с другой. Об этом 24 апреля заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Сергей Рыбаков во время передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Традиционное деление на левых и правых в Европе уходит на второй план. Обратите внимание, что сделал этот популист Макрон? Он объявил о том, что он ни левый, ни правый. У него своё движение, и размежевание, видимо, идёт совершенно по другому принципу», — заявил Рыбаков.

По его мнению, «глубинная игра слов» в политической дискуссии заключается в том, что Эмманюель Макрон позиционируется как «европеец», то есть сторонник будто бы исконно европейских ценностей, в противовес Марин Ле Пен — несмотря на то, что у последней главный тезис заключается в том, чтобы «вернуть Франции её суверенитет».

«Пути разные. У Макрона евроатлантический путь, а у Ле Пен — путь восстановления национальных государств. Наверное, процессы, которые происходят в Европе, говорят о том, что тенденция размежевания по этому принципу и противостояния, в том числе разыгрывания этой истории на выборах, становится превалирующей», — объяснил парламентарий.

В этой связи Рыбаков вспомнил недавние выборы в Австрии, в которых чуть ли не победил претендент от крайне правой Партии свободы Норберт Хофер, а также парламентские выборы в Нидерландах, когда аналогичная партия с тем же названием заметно укрепила свои позиции в парламенте, получив 20 мест вместо 15.

У многих представителей таких взглядов прослеживается необычное сочетание политических установок — они себя часто позиционируют как либералы, но в то же время скептически настроены к Евросоюзу. Такое размывание традиционных политических рамок прослеживается и по многим другим вопросам, что особенно хорошо видно по нынешней политической ситуации в самой же Франции, продолжил Рыбаков.

«Один из больших мифов о Ле Пен и о «Национальной фронте» заключается в том, что это ультраправая партия. Это не совсем так. Она прежде всего национальная партия. Если хотите сказать — националистическая. Но очень много тезисов у них в общем-то левых и направленных на поднятие уровня жизни простых людей… При этом, правда, всё время с оговоркой — чтобы ограничить в этом дело мигрантов и так далее», — пояснил он.

«Более того, интересно, что программные цели Ле Пен сфромулированы в тезисах борьбы с сегрегацией и борьбы с расизмом — только сегрегация и расизм как бы наоборот. Потому что, с её точки зрения, во Франции ущемлены права французов, в том числе предоставление преимущественных прав в европейских странах мигрантам», — продолжил парламентарий.

В свою очередь, даже Макрон, который вышел совсем из другого — социалистического — лагеря, и который убежденный евроатлантист, «вынужден был взять популистские лозунги, рассказывать про Россию, про политику против мигрантов», отметил Рыбаков.

«Я призываю обратить внимание не на личности политиков, а на некую тенденцию. … Тенденция проявляется в возвращении в повестку дня вопроса о национальном суверенитете Европы», — подытожил он.

Напомним, что 23 апреля во Франции прошел первый тур выборов президента страны, в ходе которых первое место занял бывший министр экономики и основатель политического движения «Вперед!» Эмманюэль Макрон — с 23,75% голосов. Лидеру партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен удалось набрать 21,53% голосов избирателей. Кандидат от партии «Республиканцы», экс-премьер Франсуа Фийон выбыл из президентской гонки с 19,91% голосов, так же, как и кандидат «Левого фронта» Жан-Люк Меланшон, которому удалось набрать 19,64%.

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