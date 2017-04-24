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Успех Макрона: «Гениальный ход — занять пустующую центристскую нишу»

Политика

Кандидат смог использовать дегажизм французов в свою пользу

Париж, 24 апреля 2017, 22:17 — REGNUM  Успех кандидата в президенты Франции Эмманюэля Макрона объясняется отсутствием сильных политиков лево‑ и правоцентристского толка на политическом пространстве Франции в ходе предвыборной гонки. Об этом заявил президент Фонда «Центр политических технологий» Игорь Бунин во время передачи «Право Голоса» на ТВЦ.

«Французское общество в данный момент оказалось в очень кризисной ситуации. Психологически люди настроены на так называемый «дегажизм» (отвращение к системным политикам — прим. ИА REGNUM )», — заявил Бунин.

«Этот термин с помощью Макрона вошёл во французское общество. Этот дегажизм стал характерен для очень большого количества французского общества, особенно после того, как Фийон «устроил» свою жену, своих детей, взял костюмы и так далее — вот это ощущение, что элитная система стала коррупционной, она не понимает простого человека, широко распространилась», — констатировал эксперт.

Несмотря на то, что Макрон обычно рассматривается как политик, широко поддерживаемый французским истеблишментом, политолог считает, что он вёл предвыборную кампанию в абсолютно «антисистемном» духе. «Другой вопрос, что Макрон — европеец, человек, который ориентирован на глобализм. Но в политике, на данный момент, он выступал как дегажист», — пояснил он.

Успех Эммануеля Макрона Бунин объясняет удачным выбором политической ниши — левоцентристской ниши, которую он «всё время расширял, потому что рядом с ним не оказалось никого»:

«Этот центр был абсолютно пустой. В центре не оказалось Жюппе (выдвигавшийся в кандидаты от «правых» Ален Жюппе), который если бы выиграл праймериз, то точно стал бы президентом. В центре не оказалось Вальса (также выдвигавшийся на праймериз социалист Мануэль Вальс), который мог бы конкурировать с Макроном. В центре не оказалось никого. И даже Франсуа Байру (лидер партии «Демократическое движение») вдруг понял что с его 9% нужно срочно уходить в помощники, и он поддержал Макрона», — пояснил эксперт.

«Две партии, которые всегда были главными, которые 50 лет управляли Францией, оказились в полном кризисе. Они оказались в полном кризисе потому, что прошли два праймериз, и каждый праймериз давал не того кандидата, который мог выиграть. Если бы победил Вальс это была одна ситуация, если бы победил Жюпе — другая ситуация. Но победил Фийон, который был третьим, и был крайней правым, и победил с другой стороны Амон, который был крайне левый — всё пространство центра (для Макрона) расширилось. Это было сделано (Макроном) гениально», — заключил Бунин.

Напомним, что 23 апреля во Франции прошел первый тур выборов президента страны, в ходе которых ервое место занял бывший министр экономики и основатель политического движения «Вперед!» Эмманюэль Макрон — с 23,75% голосов. Лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен смогла набрать 21,53% голосов избирателей. Кандидат от партии «Республиканцы», экс-премьер Франсуа Фийон получил 19,91% голосов, а кандидат «Левого фронта» Жан-Люк Меланшон, которому удалось набрать 19,64%.

Накануне выборов во Франции прокатилась волна политических скандалов: так, издание Journal du Dimanche сообщило, что на костюмы Фийона, купленные им самим с начала 2012 года, было потрачено около 35 тыс. евро. А в конце января прокуратура Франции открыла расследование в отношении супруги кандидата в президенты Пенелопы Фийон — после того, как в СМИ появилась информация о том, что она течение нескольких лет фиктивно работала помощником мужа в Национальном собрании, но при этом фактически никаких обязанностей у нее не было.

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