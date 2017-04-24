Редакция ИА REGNUM, , 21:56 — REGNUM

Внутри заголовков и новостей

Уже к полуночи мск во Франции подсчитали 80% голосов на выборах президента, сообщает агентство Reuters со ссылкой на министерство внутренних дел Франции. По-прежнему лидируют Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен, разрыв между кандидатами невелик.

Согласно предварительным данным голосования, бывший министр экономики страны Эммануэль Макрон набирает 23,11% голосов. Вслед за ним идет Марин Ле Пен, лидер партии «Национальный фронт», с результатом в 23,08%.

Экс-премьер Франсуа Фийон, баллотировавшийся от партии «Республиканцы», набирает 19,81% голосов. Далее — Жан-Люк Меланшон от движения «Непокорившаяся Франция», с 18,62% голосов.

Читайте подробнее: Макрон вырывается вперед — Reuters

Глава дипломатии Европейского союза Федерика Могерини прокомментировала в своем Twitter выход французского политика Эммануэля Макрона во второй тур президентских выборов.

«Это надежда нашего поколения», — считает Могерини.

Читайте подробнее: Глава дипломатии ЕС возлагает «надежды поколения» на Макрона

24 апреля, впервые с ноября 2016 года курс евро к доллару достиг максимума. Произошло это на фоне сообщений о президентских выборах во Франции, а именно, о том, что бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон, баллотирующийся на пост главы страны, вырывается вперед. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Согласно результатам торгов на 00:06 по московскому времени, курс евро к доллару рос до 1,0903 доллара за евро. При этом во время предыдущего закрытия курс евро достигал 1,0728 доллара за евро.

До этого в ходе торгов за евро давали 1,092 доллара. Такого максимума биржа не видела с 11 ноября 2016 года.

Читайте подробнее: На фоне сообщений из Франции: курс евро достиг максимума за полгода

В центре Парижа возобновились столкновения демонстрантов, которые недовольны результатами президентских выборов во Франции, и полиции. Сейчас, как передают РИА Новости, протесты проходят в районе площади Республики.

Отмечается, что полиция окружила сотни протестующих. Стражи порядки уже начали применять слезоточивый газ и шумовые гранаты.

В свою очередь, недовольные результатами выборов во Франции кидают в полицейских файеры и иные предметы.

Напомним, что ранее протесты проходили на площади Бастилии. Столкновения демонстрантов с полицией проходили с применением слезоточивого газа, шумовых и дымовых шашек.

В результате власти были вынуждены перекрыть движение транспорта в районе протестов, станции метро также закрыли. В районе одного из вокзалов протестующие сожгли несколько автомобилей.

Без пострадавших не обошлось. На площади Бастилии ранее один из участников протестов получил ранение в голову, он потерял сознание. Мужчину госпитализировали.

Читайте подробнее: Столкновения демонстрантов и полиции в центре Парижа возобновились

Всем демократическим силам Франции необходимо сплотиться вокруг кандидата в президенты Эммануэля Макрона. Об этом заявил бывший глава Европарламента и кандидат на должность канцлера ФРГ Мартин Шульц, соответствующее воззвание он опубликовал 23 апреля на своей странице в социальной сети Twitter.

По мнению Шульца, сплочение вокруг Макрона необходимо для того, чтобы не допустить прихода к власти лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен.

«Я поздравляю Эммануэля Макрона! — написал Шульц. — Теперь всем демократам Франции необходимо объединиться, чтобы националист не стал президентом».

Читайте подробнее: Мартин Шульц призвал демократов Франции объединиться вокруг Макрона

За партию «Национального фронта» во Франции еще никогда не голосовало так много граждан, как во время актуальных президентских выборов. Так, лидер партии, кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен поставила рекорд для своего политического объединения по количеству голосов избирателей, сообщает газета Figaro.

По предварительным данным, за Ле Пен проголосовали 6 млн 980 тыс. 983 гражданина Франции. Это — самый высокий показатель для «Национального фронта» за все время существования партии.

Читайте подробнее: Ле Пен сделала «Национальный фронт» популярным, как никогда прежде

По результатам подсчета 96% голосов на президентских выборах во Франции лидирует экс-министр экономики страны, основатель партии «Вперед» Эммануэль Макрон. Как сообщает The Associated Press, политик отправился праздновать победу в знаменитый парижский ресторан La Rotonde.

Интересно, что ресторан La Rotonde известен во Франции тем, что за время его существования его посещали художники и писатели. Так, среди посетителей этого заведения были Эрнест Хемингуэй, Пабло Пикассо и Амадео Модильяни. При этом сам Макрон любит цитировать известных философов и поэтов.

К настоящему моменту МВД Франции обработало 96% бюллетеней. За Макрона проголосовали 23,91% избирателей, а за его главного конкурента — лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен — 21,42%.

Читайте подробнее: Макрон уже празднует свою победу в поэтическом ресторане La Rotonde

МВД Франции подсчитало уже более 97% бюллетеней на первом туре президентских выборов в стране. Согласно предварительным результатам, разрыв между экс-министром экономики, основателем партии «Вперед» Эммануэлем Макроном и лидером партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен составляет уже почти 2,5%.

Так, за Макрона проголосовали на данный момент 23,86% избирателей. За Марин Ле Пен — 21,43%. Оба эти кандидата проходят во второй тур выборов, который состоится 7 мая.

Примечательно, что в Париже за лидера Нацфронта проголосовало всего 4,99% избирателей, за Макрона свои голоса отдали 34,83%. В столице подсчитали уже все 100% бюллетеней.

Вторым в Париже оказался кандидат от партии «Республиканцы» экс-премьер Франсуа Фийон — 26,45%. При этом во второй тур президентских выборов этот кандидат не проходит. Третий в Париже — лидер движения «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон — 19,56%. Далее с 10,18% следует кандидат-социалист Бенуа Амон.

Читайте подробнее: Разрыв на президентских выборах между Макроном и Ле Пен увеличился до 2,5%; Первый тур выборов во Франции: Лидерство принадлежит Макрону

В Париже в ходе акций протестов после первого тура президентских выборов пострадали два человека, сообщает BFMTV.

Сотни протестующих пришли в центр Парижа — на площади Бастилии они установили импровизированную гильотину и плакаты с призывами бойкотировать президентские выборы.

Позже участники акций переместились на площадь Республики и начали ломать заграждения, установленные на улицах города.

Полиция применила резиновые дубинки и слезоточивый газ после того, как в правоохранителей полетели бутылки. В ходе беспорядков пострадали два человека, один мужчина госпитализирован с травмой головы.

Кроме того, было сожжено несколько автомобилей. Власти были вынуждены перекрыть движение транспорта в районе протестов, станции метро также закрыли.

Читайте подробнее: Два человека пострадали в беспорядках после первого тура выборов во Франции

Новую предвыборную кампанию начинает штаб кандидата в президенты Франции от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, заявил глава штаба Давид Рашлин в эфире радиостанции France Inter.

«Я думаю, что мы продолжим мобилизацию в этот период между двумя турами, мы продолжим вести кампанию, на самом деле, сейчас начинается новая кампания», — сказал глава штаба.

Как отмечает Рашлин, кандидат от «Национального фронта» способна вести диалог с мировыми лидерами. В том случае, если бы победу одержал кандидат от партии «Вперед!» Эммануэль Макрон, страна оказалась бы изолированной от международного сообщества, поскольку он отказывается от диалога с мировыми лидерами.

Отметим, что Рашлин сообщил в Twitter, в каких регионах больше голосов было отдано за Ле Пен и меньше — за ее основного оппонента. «Мы ведем в 47 департаментах, Макрон — в 42», — сообщил он.

Читайте подробнее: Ле Пен обошла Макрона в 47 департаментах

Мэр Анзена Даниел Деломе может покинуть свой пост из-за лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, которая одержала убедительную победу по итогам голосования в городе. Об этом, как передает BNO News, заявил сам глава французского города.

«Мэр города Анзен Даниел Деломе гневно отреагировал, когда стало ясно, что лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен обеспечила себе победу в городе во время президентских выборов в воскресенье (23 апреля)», — говорится в сообщении.

Деломе назвал итоги голосования в городе «катастрофой».

Читайте подробнее: Мэр Анзена готов покинуть свой пост из-за Ле Пен

Вполне прогнозируемый финал нынешних президентских выборов во Франции — не решение проблем самой Франции, а их откладывание на потом, считает глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

Лидера Национального фронта Марин Ле Пенвсе время обвиняют в популизме, отмечает сенатор. «Да, она пытается выйти за рамки сложившейся системы и предложить что-то принципиально новое. «Кандидат от движения «Вперед!» Эмманюэль Макрон систему менять не собирается, все его новости — в пределах заданных границ», — констатировал он.

Поэтому, делает вывод сенатор, «ко второму туру Макрону гарантирован режим абсолютного медийного благоприятствования во всех мэйнстримных мировых СМИ».

«А после его победы, вероятность которой, повторю, на данный момент велика, Франция уже скоро уйдет с центральных полос. Станет «нормальной» европейской страной, прагматично и ответственно идущей в ногу в общем строю. Хотя на самом деле классическими популистами являются именно Макрон и те, кто его поддерживает во Франции и из-за рубежа, спекулируя на спасении Европы и защите ценностей», — рассуждает Косачев в Facebook.

«Поэтому вполне прогнозируемый финал нынешних выборов — не решение проблем самой Франции, а их откладывание на потом», — констатировал он.

«Но сейчас Берлин и Брюссель победили Париж. А вот победили ли они французов, покажет время. Возможно, именно этот упущенный шанс на обновление и для Франции, и для Европы может оказаться роковым: возникнет иллюзия, что победили «хорошие» и надо продолжать дальше по прежним неолиберальным и евробюрократическим лекалам», — рассуждает сенатор.

Читайте подробнее: «Финал выборов во Франции — не решение проблем самой Франции»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал журналистам итоги первого тура президентских выборов во Франции.

По его словам, Кремль является сторонником «выстраивания добрых взаимовыгодных отношений». «Мы с уважением относимся к выбору французов», — сказал Песков.

Читайте подробнее: В Кремле с уважением относятся к «выбору французов»

Кандидат от крайне правых Франции Марин Ле Пен назвала своего соперника по президентской гонке Эммануэля Макрона «слабым» перед лицом исламистского терроризма, сообщает Reuters.

«Я езжу по местам, чтобы встречаться с французским народом и обратить внимание людей к важным вопросам, в том числе исламистскому терроризму, по которому г-н Макрон, по меньшей мере слаб», — заявила Ле Пен.

«У Макрона нет никакого проекта по защите народа Франции в условиях опасности исламизма», — отметила она, добавив, что второй тур выборов во Франции станет референдумом по вопросу «неконтролируемой глобализации».

Читайте подробнее: Ле Пен: Макрон слаб перед лицом исламистского терроризма

Утверждения о нерасположении Москвы к какому-либо из кандидатов в президенты Франции безосновательны, сообщил журналистам 24 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя распространенные в СМИ заявления о том, что возможная победа на выборах во Франции кандидата в президенты Эмманюэля Макрона может вызвать у Москвы отрицательную реакцию, Песков отметил: «Это совершенно неверные утверждения, они достаточно примитивные».

Представитель президента пояснил, что для Москвы критерием является желание со стороны представителя иностранного государства поддерживать хорошие отношения с Россией. Если политик настроен на решение проблем путем диалога и действует с учетом интересов партнера по диалогу, тогда Россия готова выстраивать отношения.

Но даже в этом случае Россия не выступает в поддержку какого-то из кандидатов в президенты и не пытается вмешиваться в выборный процесс.

«Еще раз повторяю, Россия никогда не вмешивалась, не вмешивается и никогда не будет вмешиваться в электоральные процессы в других странах», — пояснил представитель президента.

Читайте подробнее: Песков: Россия не вмешивается в электоральные процессы других стран

Полномочный представитель РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов надеется, что новый президент Франции продемонстрирует конструктивные подходы к урегулированию внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, передает корреспондент ИА REGNUM 24 апреля.

«Надеюсь, что новый президент Франции, который будет избран во втором туре, продемонстрирует конструктивные подходы к урегулированию внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, сможет объективно и без предубеждений оценить его действительные причины, реалистично подойти к путям его урегулирования», — отметил Грызлов.

Сходное понимание сути Минских соглашений как единственного мирного пути разрешения конфликта может стать важнейшим фактором российско-французских отношений в международных вопросах, считает он.

Читайте подробнее: РФ от нового президента Франции ожидает объективности по Украине

«Сомнений в том, что второй тур выиграет Эммануэль Макрон, мало, — делится своими соображениями с читателями обозреватель франкоязычной версии швейцарской газеты Le TempsРишар Верли, — Небольшой шанс на чудо, конечно, всегда остается, но на этот раз, чтобы Макрон не победил, должно произойти нечто экстраординарное. Скорее всего, слова лидера президентской гонки о том, что через две недели он намерен «собрать в статусе президента нацию и обсудить с ней вопросы, как покончить с системой, вот уже тридцать лет демонстрирующей полную неспособность решать проблемы, возникающие у страны», не разойдутся с делом. И он действительно 7 мая получит «право собрать народ».

По мнению аналитика, «Марин Ле Пен, хотя и набрала в свою пользу на миллион голосов больше, чем в 2012 году, шансы на победу имеет призрачные — резерва у ультраправых практически нет, за Макрона же призывают голосовать все, кто ему проиграл в первом туре».

«7 мая Франция станет перед выбором: сохранение членства в ЕС и лидерства в нем в тандеме с Германией и открытость глобализации или выход из Евросоюза, восстановление границ, протекционизм и жесткая борьба против иммиграции, — автор уверен, что французы выберут первое. — Даже несмотря на то, что Франция действительно озлоблена поведением пришельцев, в которых видит подпитку терроризма».

Верли полагает, что решающим козырем Макрона в борьбе за президентство станет его экономический опыт (все-таки он работал министром у Франсуа Олланда именно в этой сфере с 2014 по 2016 г.), а у Ле Пен «экономической программы практически нет».

При этом автор обходит стороной деликатную тему, а именно то, что Макрон — человек той самой системы, что «30 лет не может справиться с проблемами страны».

«Марин Ле Пен уверена, что развернутая в прессе кампания против Национального фронта, сделала то, чего Ле Пен и добивалась — концентрировала избирателей вокруг ее партии и увеличила электоральную базу фронта, отмечает другое швейцарское издание Tribune de Genève, — Она не скрывает своих расчетов на то, что сейчас призывы к народу объединиться для поддержки Макрона могут принести обратный эффект: у победившего в первом туре центриста нет программы борьбы с незаконной иммиграцией, а это — наиболее болезненная тема для французов. У Ле Пен такая программа есть и вопреки призывам, электорат может потечь к ней. Кроме того, не надо полагать, что все неудачники первого тура единодушно рекомендовали своим избирателям голосовать за Макрона во втором. Лидер «Непокорной Франции» Жан-Люк Меланшон уже сообщил, что таких рекомендаций своим не давал».

Бельгийская газета Le Soir восторженно заявляет, что «французский народ совершил настоящую революцию: действуя в манере Трампа, французы просто смахнули с политической шахматной доски все традиционные партии и поставили во втором туре друг против друга двух внесистемных кандидатов».

Издание в редакционной статье говорит, что «будущее разгневанной и находящейся в депрессии страны решаться будет не только во втором туре 7 мая, впереди еще и третий, тоже в значительной степени определяющий, куда пойдет государство». Под третьим туром СМИ подразумевает грядущие парламентские выборы.

Британская The Times убеждена, что «первый тур президентских выборов во Франции дал повод для некоторой эйфории всех центристов Европы и явился плохой новостью для Москвы».

Газета не сомневается в победе Эммануэля Макрона во втором туре, однако при этом задается вопросом, сможет ли экс-министр беспомощного правительства Франсуа Олланда быть сильным руководителем, способным действительно решить хотя бы первоочередные проблемы государства или займет свое место в ряду реформаторов-неудачников. «Ведь обещать совершить преобразования на благо народа и действительно их совершить — далеко не одно и то же».

Обозреватель одной из ведущих испанских газет, El Mundo, Сантьяго Гонсалес облегченно переводит дух: «Опасность миновала. Второй тур не станет поединком двух ультрарадикальных течений — левого и правого — из которых какое ни выбери, все будет плохо. Меланшон отпал и теперь от французов ждут разумного решения в выборе между Эммануэлем Макроном и Марин Ле Пен».

В строках анализа результатов выборов по горячим следам, представленного другим испанским СМИ — El País — сквозит неприкрытый энтузиазм. По мнению одного из авторов газеты, Марка Бассетса, Макрон — «новый золотой мальчик европейской политики, уже поднимающийся по ступенькам Елисейского дворца», он же — «надежда разгневанных центристов, поднявшихся в ответ на оживление популизма». Журналист уверен, что демократия не находится в кризисе — кризис охватил «только традиционные партии, долгое время находившиеся у власти и расслабившиеся поэтому».

Другой обозреватель того же издания, Рубен Амон, весьма аллегоричен в своих заметках о выборах, заявляя, что «Макрон фактически совершает акт отцеубийства, собираясь ломать ту систему, в которой он сам служил при президенте Олланде. Франкенштейн возмужал и готов творить то, на что он самозапрограммировался».

Французская L´Express не задерживается на итогах первого тура, переключившись уже на задачи второго: издание публикует в интерактивном режиме твиты, реплики и цитаты политических деятелей, говорящих о «необходимости сплотиться вокруг Макрона и поддержать его». Мэр Бордо Ален Жюппе, комиссар Евросоюза по вопросам экономики Пьер Московиси и другие демонстрируют такую озабоченность выбором, который избирателям предстоит сделать 7 мая, что создается впечатление, будто Марин Ле Пен — главный враг человечества в целом и французского народа — в особенности и в первую очередь. «Нужно идти на избирательные участки и голосовать за Макрона. Уклонение от волеизъявления — удар по стране. Равнодушных в этот день быть не должно, ведь решается судьба Франции».

Наиболее популярное французское издание, Le Mond, самым натуральным образом бьет в набат: «Отказать Народному Фронту» — вынесено в заголовок редакционной статьи.

«Выход Ле Пен во второй тур выборов и разгром кандидатов от республиканской и социалистической партий представляет собой беспрецедентную угрозу государству, — отмечают авторы. — Переворот в политическом ландшафте был ожидаем, и результаты первого тура лишь подтвердили изменение в соотношении сил на политической арене страны».

«Несмотря на то, что в ходе предвыборной кампании Ле Пен не раз всплывали обстоятельства и детали, способные поставить ей подножку, Национальный Фронт сумел увеличить количество голосов по сравнению с тем урожаем, что был им собран в 2012 году, — пишет газета. — Впервые НФ перешагнул 20%-ный рубеж. Марин получила 7,6 миллиона голосов, на 2,8 миллиона больше, чем ее отец в первом туре выборов 2002 года. Это должно прозвучать предупреждением обществу: винтовка, нацеленная в самое сердце демократии, уже снята с предохранителя, палец стрелка лежит на спусковом крючке. Еще до выборов мы подтвердили нашу приверженность идеалам и ценностям демократии. Поэтому мы обязаны желать поражения НФ во втором туре, а значит, должны голосовать за Макрона».

Читайте подробнее: Ле Пен сняла с предохранителя винтовку, нацеленную в сердце демократии»

Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что присутствие лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов во Франции несет для страны определенный риск. Об этом сегодня, 24 апреля, пишет La Libre.

Олланд, который в выборах не участвует, заявил, что тот факт, что Ле Пен смогла пройти во второй тур президентских выборов, сам по себе несет риск для Франции.

Также Олланд заявил, что во втором туре будет голосовать за бывшего министра экономики Эммануэля Макрона.

«На фоне обострения угрозы терроризма крайние правые разделяют Францию, клеймят некоторых из наших граждан. Столкнувшись с таким риском, я не вижу возможности промолчать. Со своей стороны, я буду голосовать за Эммануэля Макрона», — сказал президент Франции.

Он также добавил, что, по его мнению, Макрон сегодня — это тот, кто защищает ценности, которые позволят обеспечить объединение французов в столь сложное время.

Читайте подробнее: Олланд: Ле Пен во втором туре президентских выборов — угроза для Франции