США против КНДР: почему не применяется проверенная «мягкая сила»?

Пхеньян, , 01:10 — REGNUM Если на начальном этапе северокорейского кризиса основной вопрос сводился к тому, ударят ли США по КНДР (или КНДР — по США), то теперь, когда, казалось бы, инцидент исчерпан, вопросы все еще остаются. И не только «действительно ли он исчерпан?», но и «как на все это смотрит Китай?» Перспективы ситуации обсуждает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

По информации авторитетного американского издания Defense news («Новости обороны»), авианосец «Карл Винсон», о выдвижении которого в сторону Корейского полуострова говорилось в прессе, на самом деле находится приблизительно в 3.500 миль от его берега. Это же издание опровергает сведения о двух других авианосцах, якобы присоединяющихся к «Карлу Винсону». Весьма вероятно, что истинным зрителем поставленного Вашингтоном спектакля должен был стать Китай, а не КНДР. В эту версию укладывается и нанесение удара по Сирии во время визита китайского лидера.

Что же касается КНДР, то угрозы прямой атаки не возымели мощного эффекта, а метод санкций и изоляции способен привести к обратному эффекту — усилению сопротивления и поддержки выбранного правительством курса. Вряд ли такой путь наиболее продуктивен при борьбе со страной, чье ракетостроение тем временем продолжает развиваться. А ведь хорошо известно жесткое воздействие мягкой силы: тихое внедрение чужеродной западной культуры — и власть заваливается. Так почему же не применяется этот метод?

Узнайте подробности: Корейский кризис: реальная угроза или «спектакль» США для Китая?

Читайте другие статьи Леонида Нерсисяна