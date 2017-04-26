«Гринпис» на Севере: угрозы санкций и немножко защиты природы

Архангельск, , 01:01 — REGNUM Бережное отношение к природе — задача благая. И организации, следящие за порядком в этой сфере, тоже нужны. Другое дело, когда эти организаторы из защитников природы становятся некими экологическими бюрократами, которым важна не природа, а показатели, по которым они отчитываются перед начальством. О новом витке атаки российского отделения «Гринпис» на русский Север рассказывает постоянный автор ИА REGNUM Владимир Станулевич.

Руководитель лесного отдела «Гринпис» России Алексей Ярошенко принял участие в совещании в министерстве лесного хозяйства Архангельской области. И, несмотря на то, что самым главным из сказанного им были слова о людях — жителях Севера — есть и другие аспекты, заслуживающие внимания.

В марте сего года Ярошенко опубликовал статью под названием «О развитии ситуации с заказником в Двинско-Пинежском междуречье и сохранением диких лесов в Архангельской области». Суть претензии в том, что заповедники шли на пользу этой области, до тех пор, пока не появился на горизонте проект Двинско-Пинежского заказника. И вопросы у «Гринписа» появились к нему не сразу, а только после того, как областным руководством было решено внести изменение в границы и площадь этого заказника. Это, по мнению «Гринписа», поставила природу Севера на грань уничтожения. По этому поводу Ярошенко и написал доклад, в котором поносит систему лесной сертификации PEFT, на которую с прошлого года переходят предприятия Архангельской области, и обещает пристальное и пристрастное наблюдение за этой системой со стороны заинтересованных лиц.

В качестве средства давления Ярошенко призывает крупные предприятия (в числе которых Ашан, Nestle. PepsiCo, McDonald`s и многие другие), отказаться от сотрудничества с архангельскими лесниками. К сожалению, лесникам в этом случае придется отказаться от проводимых ими экологических мероприятий — так что же важнее спасать, лес — или пункты планов?

Читайте подробное изложение дела в статье: Гринпису не стоит в России произносить слово «блокада»

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