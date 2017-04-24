«Против кого Лондон готов превентивно применить ядерное оружие?»

Москва, , 21:30 — REGNUM Заявление главы Минобороны Великобритании Майкла Фэллона о превентивном ударе заслуживает жесткого ответа. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 апреля, об этом заявил первый зампред комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич.

«Думаю, что заявление министра обороны Великобритании Майкла Фэллона заслуживает жесткого ответа, и я не боюсь переборщить», — отметил сенатор.

В лучшем случае это заявление следует рассматривать как некий элемент психологической войны, которая предстает в этом контексте в особенно отвратительном виде, полагает он.

«А иначе совсем плохо, ибо возникает закономерный вопрос: против кого Великобритания готова превентивно применить ядерное оружие? Если против ядерной державы, то Великобритания, обладающая не самой большой территорией, будет буквально стерта с лица земли ответным ударом. Если же речь идет о неядерной державе, то, видимо, англичанам не дают покоя лавры США, сбросивших атомные бомбы на беззащитные Хиросиму и Нагасаки», — рассуждает Клинцевич.

«Но то время безвозвратно прошло, как и время былого величия Британской империи. Как у нас говорят: по одежке протягивай и ножки», — заключил он.

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что допускает нанесение Лондоном превентивного ядерного удара, пишет The Guardian. «Весь смысл политики сдерживания заключается в том, чтобы оставить неопределенность в сознании любого, кто может подумать о применении оружия против нашей страны», — пояснил Фэллон. Он заявил, что премьер-министр Тереза Мэй готова использовать баллистические ракеты Trident в «наиболее экстремальных обстоятельствах».

Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны Великобритании: Мэй готова задействовать ядерное оружие