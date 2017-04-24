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Вашингтон ввел санкции против сирийских ученых

Политика

Власти США обвиняют их в разработке химического оружия

Вашингтон, 24 апреля 2017, 21:20 — REGNUM  Вашингтон ввел санкции против группы ученых Сирийского научно-исследовательского центра, обвинив их в разработке химического оружия, сообщается в пресс-релизе Министерства финансов США.

Это решение названо одним из самых больших в своей истории, так как Управление по контролю за иностранными активами внесло в санкционный список 271 сотрудника Сирийского научно-исследовательского центра — агентства правительства Сирии.

В пресс-релизе указано, что что этот центр несет ответственность за разработку химического оружия и средств его доставки.

Ранее СМИ США сообщали, что администрация президента Трампа планирует ввести новые санкции в отношении Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля 2017 года СМИ сообщили о применении против жителей Хан-Шейхуна отравляющих веществ, обвинив в этом официальный Дамаск. Указывалось, что тогда погибли 89 человек и пострадали не менее 550.

Инцидент до сих пор не расследован, сам факт применения химоружия официально не подтвержден.

После этих публикаций в западных СМИ президент США Дональд Трамп приказал нанести удар по Сирии. 7 апреля корабли ВМС США выпустили 59 крылатых ракет «Томагавк» по базе ВВС Сирии «Шайрат», в результате которого погибли как военные, так и мирные жители.

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