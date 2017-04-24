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Минобороны Великобритании: Мэй готова задействовать ядерное оружие

Политика

Если того потребуют обстоятельства

Лондон, 24 апреля 2017, 20:30 — REGNUM  Великобритания готова нанести превентивный ядерный удар если появится такая необходимость. Подобное заявление сделал министр обороны Великобритании Майкл Фэллон в интервью ВВС Four, опубликованном сегодня, 24 апреля, в газете Independent.

Фэллон заявил, что премьер-министр Тереза Мэй готова использовать баллистические ракеты Trident в «наиболее экстремальных обстоятельствах». При этом он подчеркнул, что Мэй сделает это даже если сама Великобритания не подвергнется ядерному удару.

Министр обороны Великобритании не стал уточнять, о каких именно обстоятельствах идет речь.

Издание отмечает, что такое заявление министра обороны стало ответом на призыв лидера Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбина «добиться безъядерного мира»

Напомним, на вооружении ядерных сил Великобритании стоят американские трехступенчатые межконтинентальные баллистические ракеты Trident способны нести ядерный боезаряд и предназначены для размещения на подводных лодках. Максимальная дальность полета Trident — 11 300 километров.

Считается, что Великобритания обладает около 225 термоядерными боеголовками, из которых 160 находятся в боевой готовности, но точный размер арсенала официально не разглашён.

Ядерное вооружение Великобритании состоит из 4 атомных подводных лодок типа"Вэнгард», базирующихся в Шотландии в Фаслейне. Каждая подводная лодка несет до 16 ракет Trident II, на каждой из которых может размещаться до восьми боеголовок. По крайней мере одна вооружённая подводная лодка всегда находится на боевом дежурстве.

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Ядерное оружие
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