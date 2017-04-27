Андрей Маленький, , 00:10 — REGNUM

Дума законодательная & Дума представительная?

Законодательная функция Госдумы обстоятельно и системно прописана в ее Регламенте. Понятен и очевиден предполагаемый результат законодательного функционирования — закон Российской Федерации и/или федеральный закон. И то, и другое понятие до сих пор употребимо.

Представительная функция Госдумы не прописана. Ни системно, ни обстоятельно.

Конституционная же пропись вначале обозначает Федеральное Собрание представительным, а затем уже — «и законодательным органом Российской Федерации».

В Регламенте Думы есть множество фрагментов, характеризующих ее как представительный орган. Однако, если попробовать систематизировать это описание, то получается мешок с картошкой, связанный веревочкой. Срежь веревочку — картошка рассыпается. Структура есть — системы нет.

Один из таких фрагментов в депутатской деятельности существует со дня образования Думы. В Великобритании он называется «questiontime», а в нашей нижней палате — «правительственный час».

Почему-то раньше никому и в голову не приходило, что звать членов Правительства Российской Федерации на думскую трибуну, чтобы просто позадавать вопросы — не самый рациональный способ использования рабочего времени единоличных руководителей — на минуточку — целых государственных отраслей.

И что с полномочными представителями министров, как правило, статс-секретарями министерств, депутаты встречаются и беседуют каждый раз, когда сами встречаются в зале пленарных заседаний друг с другом и обсуждают законопроекты, вносимыми Правительством и представляемыми его официальными представителями.

И что в Думе, как и в Совете Федерации, на постоянной основе работает полномочный представитель Правительства.

И что есть такая форма общения с Правительством и его министерствами как депутатский запрос.

И что «правительственный час» как форма общения с членами Правительства есть и в Совете Федерации.

И что совсем недавно те же депутаты поправили конституционный закон о Правительстве, который позволил довольно существенно сократить совокупность вопросов, требующих очного обсуждения на заседании членов кабинета министров нашего государства.

И, прошу прощения, есть же интернет-коммуникации.

Последние регламентные изменения, инициированные новым руководством Госдумы, преобразовывает «правительственный час» из структурного фрагмента в системный элемент, приобретающий значение для всей системы парламентской деятельности, и для системного взаимодействия ветвей власти.

Во-первых, это «час» перестает быть вопросно-ответным: заранее определяется профильный комитет, который готовит проект постановления по итогам общения представителей федеральных органов законодательной и исполнительной власти. Имеется в виду, что принятое постановление окажется на особом контроле, ответственность за который сохранится за тем же самым профильным думским комитетом.

Во-вторых, рамках «правительственного часа"обязательнымстанет доклад аудиторов Счетной палаты, сопровождающий выступления министров.

Далее, если в рамках «правительственного часа» выносится на обсуждение государственный либо национальный доклад, Правительством Российской Федерации в обязательном порядке предоставляется информация об эффективности расходования бюджетных средств и о результатах достижения плановых показателей.

Прямые телетрансляции позволят общественности удостовериться в продуктивности нового подхода.

Возможно, практику применения этих новаций еще предстоит регламентно дооснастить.

Постановления палаты по итогам выступления министра иностранных дел Российской Федерации С. Лавроваи министра обороны Российской Федерации С. Шойгу оказались весьма лаконичными. Представленная министрами информация была «просто» принята к сведению, а деятельность возглавляемых ими министерств — одобрена.

Было бы понятно, если палата одобрила деятельность самих министров. Безусловно, они этого заслужили. Непонятно: почему и как бы заочно, без проверки, по устному сообщению, по самоотчету руководителей ведомств Госдума одобрила деятельность довольно многочисленных коллективов обоих министерств.

«Правительственные часы» с участием заместителя председателя Правительства Российской Федерации О. Голодец, министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока А. Галушки, министра труда и социальной защиты Российской Федерации М. Топилина завершились иначе, с принятием развернутых постановлений палаты, и — без «одобрям-с».

К слову говоря, а «судебный/судейский час» — не планируется?

Учитывая, что в обществе существует запрос и на такого рода информацию…

Продолжение следовать должно

Давняя шутка. Если леди говорит «нет», это значит — может быть. Если она говорит «может быть», это означает да. Если леди говорит «да», это — не леди.

Если закон говорит «нет», то «да» он скажет только в том случае, если другой федеральный закон внесет в него соответствующее изменение.

Если Регламент Государственной Думы, как, впрочем, и Совета Федерации, говорит «нет», на практике бывает и иное.

Судя по изменениям, произошедшим в тексте Регламента, по их числу и содержанию, конституционный организующий документ все отчетливее преобразуется в рабочий механизм процесса, в результате которого гарантированно рождается полноценный федеральный закон. Закон прямого, а не отсроченного действия. Действующего здесь и сейчас, а не там и тогда.

К этой мысли подтолкнула последняя по времени принятая поправка в Регламент. Она исключительно важна, так как требует от всех участников законотворческого процесса на деле руководствоваться критерием эффективности будущего закона, его продуктивности через оценку регулирующего воздействия.

Новая норма такова: ответственный комитет Госдумы при вынесении законопроекта, подготовленного к рассмотрению в заключительном, третьем, чтении, обязан представить Совету палаты официальный отзыв Правительства Российской Федерации с изложением позиции об оценке регулирующего воздействия (ОРВ) будущего закона.

С точки зрения Минэкономразвития России цель и смысл ОРВ — рассчитать выгоды и издержки при исполнении вновь вводимых требований нормативного правового акта.

Необходимо также оценить влияние на деловой климат и инвестиционную привлекательность страны или региона, конкуренцию и структуру рынков.

А также — насколько обеспечен выбор наиболее эффективного варианта решения проблем? Удастся ли снизить риски, связанные с ведением нового регулирования и повысить доверие граждан и бизнеса к принимаемым государством решениям?

Можно ли по сути изменений Регламента судить о концепции руководителей палаты?

Судя по новациям в Регламенте Государственной Думы седьмого созыва, ее руководство системно встало на дорогу, ведущую к мыслимой цели, а не ее симулякрам.

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