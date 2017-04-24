Боевой Донбасс: мощный взрыв в Луганске и самострелы в рядах ВСУ

Киев, , 20:17 — REGNUM В Донбассе продолжаются позиционные бои низкой интенсивности. Наиболее напряженная обстановка сохраняется на Мариупольском направлении, где противоборствующие стороны активно применяют минометы. Об этом 24 апреля заявляют: спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО, полковник ВСУ Александр Мотузяник, передает ИА REGNUM.

Так, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Басурин заявил, что за прошедшие сутки ВС Украины 28 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ДНР из артиллерийских орудий, минометов, гранатометов и стрелкового оружия. «С позиций 72 омбр ВСУ по районам населенных пунктов Крутая Балка, Ясиноватая, Спартак и району аэропорта Донецка было выпущено два артиллерийских снаряда калибра 122 мм, 72 мины калибра 120 и 82 мм и 250 боеприпасов из различных видов гранатометов. В результате этого погиб один военнослужащий ДНР и один получил ранение. В то же время военные 53, 92, 30 омбр, 25 овдбр, 46 одшбр и 36 обрМП ВСУ вели активные обстрелы территории республики из различных видов гранатометов и стрелкового вооружения. Обстрелам с украинских позиций подверглись районы населенных пунктов Зайцево, Васильевка, Железная Балка, Коминтерново, Саханка, Октябрь, Ленинское, Петровский и Кировский районы Донецка», — сказал Басурин.

По его словам, значительное снижение обстрелов с украинской стороны связано с ротацией подразделений ВСУ на передовой и прибытием комиссий штаба АТО. «Возможно, это связано с продолжающейся ротацией подразделений ВСУ на передовой и прибытием комиссий штаба «АТО» в расположения 36 обр МП (Мариуполь) и 72 омбр (Авдеевка). В 36 бригаде комиссия работает по вопросам участившихся случаев пьянства во время несения боевого дежурства, а также преступных действий военнослужащих по отношению к мирному населению, а именно: драк, разбойных нападений, дорожно-транспортных происшествий в состоянии алкогольного опьянения. Весь личный состав бригады на время работы комиссии переведен на казарменное положение. Командование 72 бригады своим бездействием продолжает приносить ВСУ небоевые потери. Причем с каждым днем они все комичнее. Например, вчера, по данным наших источников, командир отделения одного из подразделений бригады решил провести занятие по огневой подготовке и показать подчиненным внутреннее устройство боеприпаса ВОГ-17. В процессе разборки боеприпаса произошел взрыв. Итог — трое раненых», — рассказал Басурин.

Кроме того, спикер Народной милиции ЛНР Марочко отметил, что 24 апреля сотрудники Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ возобновили работу в ЛНР в штатном режиме. «На данный момент официальных документов от представителей миссии ОБСЕ о прекращении работы мы не получали, наблюдатели работают в штатном режиме», — сказал Марочко.

По его словам, инженерно-саперные подразделения Народной милиции проведут дополнительную разведку наиболее опасных районов и второстепенных дорог Луганщины на предмет выявления мин и неразорвавшихся снарядов. «В связи со вчерашним происшествием — подрывом экипажа миссии ОБСЕ, в результате которого погиб один и ранены двое международных наблюдателей, командованием Народной милиции принято решение о проведении дополнительной инженерной разведки местности на предмет выявления мин и неразорвавшихся снарядов. В частности, разведка затронет наиболее опасные районы и второстепенные дороги, которые могут использоваться местными жителями», — заверил Марочко.

При этом он считает, что солдаты ВСУ совершают самострелы, чтобы уклониться от службы в Донбассе. «Так, в первом батальоне 92-й бригады военнослужащий, не желая в дальнейшем проходить службу в зоне АТО, выстрелил сам себе в ногу. А в 46-й отдельной штурмовой бригаде при распитии спиртного двое бойцов помогли третьему уклониться от боевого дежурства на линии соприкосновения, ранив его из автомата в руку. Осознав содеянное, двое подельников покинули место расположения воинской части и на данный момент находятся в розыске. Кроме того, по данным нашей разведки, военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады, управляя автомобилем ГАЗ-66 в нетрезвом состоянии, не справился с управлением и совершил опрокидывание автомобиля в кювет. В результате аварии военнослужащий с переломами доставлен в госпиталь, а автомобиль сгорел», — уточнил Марочко.

В то же время пресс-служба Министерства госбезопасности (МГБ) ЛНР проинформировала, что в районе поселка городского типа Фащевка Перевальского района в результате подрыве трактора погиб один человек, пять — ранены. «24 апреля 2017 года в 11.15 в Перевальском районе у населенного пункта Фащевка подорван трактор с прицепом. В результате взрыва, по предварительным данным, один человек погиб, пятеро получили ранения», — говорится в сообщении.

Также и.о. первого заместителя председателя Совета министров ЛНР, министр чрезвычайных ситуаций Сергей Иванушкин отметил, что в ночь на 23 апреля в Луганске произошел мощный взрыв неустановленного предмета. Врывной волной более 40 окон получили повреждения.

«23 апреля в 00 часов 30 минут в Луганске по улице Калугина произошел взрыв неустановленного предмета, в результате чего у нас пострадало 26 окон на лестничных маршах и 18 окон в 12 квартирах. Вчера оперативно был выдан материал для того, чтобы закрыть тепловой контур, и сейчас рассматривается вопрос о выделении стекла на эти квартиры», — уточнил Иванушкин.

В свою очередь, 24 апреля спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО, полковник ВСУ Александр Мотузяник заявил, что за прошедшие сутки войска ДНР и ЛНР 34 раза нарушили режим тишины. «В результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, еще двое — получили ранения», — добавил Мотузяник.

По его словам, на Мариупольском направлении двумя основными районами вооруженного напряжение остаются Марьинка и участок фронта Павлополь-Широкино. «Один обстрел со стороны противника произошел в Тарамчуке. Враг дважды применял минометы и трижды — снайперов», — рассказал Мотузяник.

Он сообщил, что основная активность ВС ДНР на Донецком направлении пришлась на Светлодарскую дугу и район Авдеевки. На обоих рубежах войска противника неоднократно применяли минометы, выпустив около 40 мин. «Традиционно плотность вражеского огня резко возрастает в темное время суток», — уточнил полковник Мотузяник.

При этом краткосрочные обстрелы со стороны ДНР произошли под Горловкой и в донецком аэропорту. Возле села Новоселовка Вторая ВС ДНР вели огонь из миномета.

Лысенко отметил, что на Луганском направлении основные боевые действия велись в Попаснянском районе, в частности, ВС ЛНР один раз применяли минометы, в других случаях — гранатометы и пулеметы. «Также противник нарушал режим тишины в Станице Луганской и соседнем селе Валуйское… (применяли бронетехнику)», — подчеркнул Мотузяник.

Он также заявил, что вся ответственность за вчерашний трагический инцидент с наблюдателями ОБСЕ лежит на ЛНР, «поскольку упомянутый район еще с лета 2014 года контролируется» ЛНР. Он напомнил, что пункт 6 Меморандума от 20 сентября 2014 года предусматривает разминирования прифронтовых территорий, следовательно этот трагический инцидент еще раз подтверждает невыполнение Минских соглашений со стороны противника. «Украинская власть выступает за тщательное расследование обстоятельств взрыва автомобиля ОБСЕ и привлечения виновных к ответственности», — подытожил спикер МОУ.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля, около 10:17, во время осуществления патрулирования в районе населенного пункта Пришиб (под контролем ЛНР) на фугасе подорвался автомобиль ОБСЕ. В результате инцидента один сотрудник ОБСЕ (гражданин США) погиб, граждане Чехии и Германии получили ранения. Сегодня представители ЛНР передали Украине тело погибшего американца. В тот же день Министерство госбезопасности ЛНР обвинило в трагическом инциденте украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ).

«По официальной версии МГБ ЛНР, действовала подготовленная украинская ДРГ. Ранее в министерстве госбезопасности неоднократно заявляли о возможных диверсионно-террористических актах. По данным ведомства, 10 апреля в район населённого пункта Авдеевка в зону ответственности 93 отдельной механизированной бригады ВСУ зашла ДРГ с целью совершения диверсионной деятельности», — отметили в МГБ.