Минобороны Турции: С-400 Эрдоган будет просить у Путина лично

Москва, , 19:53 — REGNUM На переговорах президентов Турции и России Реджепа Эрдогана и Владимира Путина будет вновь обсуждаться вопрос закупки Анкарой российских зенитно-ракетных систем С-400, заявил министр обороны Турции Фикри Ышык на страницах газеты Anadolu.

По мнению главы турецкого военного ведомства, Эрдоган 3 мая в Сочи снова обсудит с Владимиром Путиным вопрос поставок Анкаре ЗРС С-400.

«Предполагаю, что по итогам переговоров Эрдогана с Путиным будет принято совместное решение по предстоящим шагам в вопросе приобретения российского ЗРК», — цитирует издание заявление министра обороны Турции.

Детали ведущихся переговоров Ышык не раскрывал, а также не сообщил, идет ли речь о простой покупке российского вооружения или Анкара хочет добиться совместных технологических разработок.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Турция достаточно давно ведут переговоры о выдаче Анкаре кредита на приобретение российских новейших систем ПВО С-400 «Триумф». Стоит отметить, что вопрос до сих пор не решен, хотя впервые желание купить российские зенитные ракетные системы Турция выражала еще в ноябре 2016 года.

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