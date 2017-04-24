Демократические силы Сирии вошли в город Эс-Саура

Дамаск, , 19:51 — REGNUM Подразделения «Демократических сил Сирии» вошли в город Эс-Саура, подконтрольный боевикам «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 24 апреля сообщает Agence France-Presse.

«Они взяли под контроль несколько точек на юге города, идет продвижение на западных окраинах», — заявил глава Обсерватории по правам человека в Сирии Рами Абдель Рахман.

«На освобожденных позициях сейчас проводятся операции по зачистке территории», — говорится в заявлении ДСС.

Читайте также: Сирия прекратит боевые действия в Хан-Шейхуне, если туда направят экспертов

Напомним, операция по освобождению города Эс-Саура проходит в рамках запланированного наступления на город Ракка, который превратился в неофициальную столицу «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2014 году.

Город Эс-Саура был окружен в начале апреля текущего года, подразделения ДСС впервые заняли несколько позиций в городе 24 апреля.

Эс-Саура расположен в 55 километрах к западу от Ракки и служит важной базой для командования «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В городе проживают около 85 тыс. мирных жителей.

Читайте ранее в этом сюжете: Росгвардия опровергла участие бойцов в военных действиях в Сирии