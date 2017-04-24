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Демократические силы Сирии вошли в город Эс-Саура

Политика

Удалось отбить несколько позиций у исламистских боевиков

Дамаск, 24 апреля 2017, 19:51 — REGNUM  Подразделения «Демократических сил Сирии» вошли в город Эс-Саура, подконтрольный боевикам «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 24 апреля сообщает Agence France-Presse.

«Они взяли под контроль несколько точек на юге города, идет продвижение на западных окраинах», — заявил глава Обсерватории по правам человека в Сирии Рами Абдель Рахман.

«На освобожденных позициях сейчас проводятся операции по зачистке территории», — говорится в заявлении ДСС.

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Напомним, операция по освобождению города Эс-Саура проходит в рамках запланированного наступления на город Ракка, который превратился в неофициальную столицу «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2014 году.

Город Эс-Саура был окружен в начале апреля текущего года, подразделения ДСС впервые заняли несколько позиций в городе 24 апреля.

Эс-Саура расположен в 55 километрах к западу от Ракки и служит важной базой для командования «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В городе проживают около 85 тыс. мирных жителей.

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