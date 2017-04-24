Главарь «Аль-Каиды»* призывает сменить тактику в Сирии на партизанскую

Дамаск, , 19:28 — REGNUM Главарь группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Айман аз-Завахири призвал сторонников и боевиков своей группировки готовиться к затяжной войне в Сирии, сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на «Ас-Сахаб», пропагандистский ресурс группировки.

Аз-Завахири призывает подопечных террористов переходить к партизанским формам войны. По его словам, «международный сатанинский альянс» никогда не смирится с исламской властью в Сирии, поэтому надо готовиться к затяжной войне».

Кроме того, главарь «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подчеркнул, что эта война не является делом только сирийцев. Эту войну Аз-Завахири считает делом всех мусульман, мечтающих об установлении «божественного правления».

Напомним, в Сирии заметно усилившаяся правительственная армия при поддержке ВКС России ужесточает давление на непримиримых боевиков, а российский Центр по примирению уже вывел из состояния активного противостояния с Дамаском более тысячи отрядов местных ополчений.

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