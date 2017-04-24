РФ предлагает ПА ОБСЕ Антитеррористический кодекс и лишение гражданства

Копенгаген, , 19:12 — REGNUM Депутат Госдумы, спецпредставитель ПА ОБСЕ по противодействию терроризму Николай Ковалев предложил Парламентской Ассамблее (ПА) ОБСЕ разработать и принять Антитеррористический кодекс и выступил с другими предложениями, передает корреспондент ИА REGNUM 24 апреля.

«На основе антитеррористических конвенций ООН, Совета Европы и схожих документов других входящих в географическое пространство ассамблеи субрегиональных союзов (необходимо) разработать, согласовать и ратифицировать международный свод законов ПА ОБСЕ — Антитеррористический кодекс ассамблеи — о преступлениях, связанных с террористической деятельностью», — отметил Ковалев на заседании Бюро ПА ОБСЕ в Копенгагене.

Спецкомитет

Кроме того, предложения российской стороны включают в себя немедленное создание комитета при ПА ОБСЕ по противодействию терроризму. Задачи комитета — совершенствовать законодательство о борьбе с терроризмом на пространстве ОБСЕ. «Эта идея нашла поддержку у председателя Парламентской ассамблеи Кристин Муттонен и у председателей палат российского парламента — Вячеслава Володина и Валентины Матвиенко. Надеюсь, что Парламентская ассамблея поддержит создание комитета», — отметил Ковалев.

Информирование

На заседании Бюро также обсуждались «дыры в борьбе с террором». В частности, речь шла о запрете в ряде стран передачи персональных данных на своих граждан. «Это касается и террористов, — подчеркнул Ковалев, — то есть закон запрещает информировать другие страны, а следовательно, и правоохранительные органы о данных того или иного лица, подозреваемого в террористической или экстремистской деятельности. Это положение надо исправлять».

Лишение гражданства террористов и нюансы

Другое направление, которое требует детального обсуждения, — это лишение гражданства рядом государств лиц, проживающих на их территории, за причастность к террористической деятельности или приверженность к экстремистским воззрениям. «А куда эти люди направятся? Где они осядут? Как они будут пересекать границу? Ведь никто этого не знает. А они угрожают и Европе, и России в частности. Потому что никто о том, что лишен гражданства тот или иной человек не уведомляется, и он уже едет с абсолютно чистым паспортом и начинает новую жизнь в другой стране. И таких моментов достаточно много», — сказал он.

По мнению парламентария, абсолютному взаимодействию в борьбе с терроризмом мешает то, что многие страны пошли по пути запрета въезда на свою территорию тем, кто подозревается в террористической деятельности. «Таким образом, в случае если Россия информирует другую страну, допустим США, те просто закрывают въезд на свою территорию, тогда возникает вопрос как взаимодействовать? Какой смысл сообщать об этом? Это еще одно «тонкое место», требующее обсуждения, вопрос, на который должны законодатели ПА ОБСЕ среагировать», — продолжил Ковалев.

Свобода передвижения

На заседании Бюро также шла речь о необходимости обеспечить свободное передвижение, это в том числе касается «якобы так называемых нарушений прав человека в Крыму и на других территориях». «Я простой пример привел в ответ. Ситуация с запретом въезда Лолиты Милявской на Украину. Она родилась и выросла на Украине, а сейчас ее не пускают к больной дочери и матери. Это же издевательство над здравым смыслом», — уверен парламентарий.

Качество воды

В ходе дискуссии о соблюдении прав человека на Бюро ПА ОБСЕ звучал тезис о необходимости обеспечения людей чистой водой. «В качестве примера я привел ситуацию с фильтровальной станцией в Донецке, которая уничтожалась четырежды, — рассказал Ковалев, — люди лишены возможности пить чистую воду. На что представитель Украины попытался сказать, что это они сами, как он их называет — «повстанцы», сами взрывают и не дают восстановить станцию. Это, по меньшей мере, звучит странно».

Маркировка взрывчатки

Кроме того, по мнению Ковалева пришла пора предпринять ряд организационных мер. В частности, вернуться к системе всемирной маркировки взрывчатых веществ. «Мы должны знать, если тот или иной взрыв прозвучал, обнаружена взрывчатка, на каком этапе взрывчатые вещества были похищены», — рассказал он. «Второе, вернуться к запаховой идентификации. Это тоже очень важный момент. Речь идет о добавке во взрывчатые вещества специальных веществ, издающих резкий запах, который легко обнаружить с помощью приборов и собак», — пояснил депутат.

Бюро ПА ОБСЕ на своем заседании определило повестку ближайшей сессии Ассамблеи, которая состоится 5 — 9 июля в Минске. Кроме того, в докладах трех постоянных комитетов Парламентской ассамблеи были представлены проекты резолюций Минской сессии.