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Грузия – важный партнер для Эстонии и ЕС

Политика

Свен Миксер считает Грузию достойным партнером НАТО и выражает готовность помочь ей на пути евроатлантической интеграции

Тбилиси, 24 апреля 2017, 19:09 — REGNUM  «Грузия — важный партнер Эстонии. Это приоритетная для Эстонии страна в сфере двусторонних отношений, а также очень важный партнер для Евросоюза», — заявил министр иностранных дел Грузии Свен Миксер на пресс-конференции в Тбилиси 24 апреля после встречи с грузинским коллегой Михаилом Джанелидзе.

Он подчеркнул поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и ее интеграции в европейские и евроатлантические структуры и особенно выделил введение для Грузии безвизового режима со странами Шенгенской зоны. По оценке Свена Миксера, задействование безвизового режима с ЕС — важнейший шаг на пути евроинтеграции Грузии.

«Это толчок, стимул для дальнейшей евроинтеграции. Грузия — очень важный партнер для Эстонии, а также для Евросоюза… У стран Восточного партнерства разные амбиции с точки зрения евроинтеграции, но Грузия — пример действительно успешной страны, которая поставила перед собой очень амбициозную цель полноценного членства в Евросоюзе. Несмотря на то, что для достижения этой цели Грузии предстоит пройти еще очень долгий путь, важны те процессы, которые приведут ее к членству, когда это будет возможно», — заявил министр иностранных дел Эстонии.

Он пояснил, что реформы, которые должны привести страну к этой цели, будут болезненными и сложными, но они необходимы для повышения конкурентоспособности Грузии, ее экономического развития.

Свен Миксер также выразил поддержку евроатлантическим устремлениям Грузии и назвал ее достойным партнером НАТО, вносящим большой вклад в операции по безопасности и конструктивно работающим в контексте региональной безопасности. Глава МИД Эстонии выразил готовность оказать Грузии помощь и поделиться опытом на пути интеграции с НАТО.

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Евроинтеграция Грузии
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