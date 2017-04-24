Минтруд посчитал, во сколько обойдется индексация пенсий для работающих

Ставрополь, , 19:01 — REGNUM На сегодня нет решений по индексации пенсий для работающих пенсионеров. Об этом заявил 24 апреля в Ставрополе глава Минтруда РФ Максим Топилин, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Пока таких решений нет», — сказал журналистам Топилин.

Он отметил, что Минтруд посчитал, во сколько может обойтись индексация пенсий для работающих пенсионеров для российского бюджета.

«По нашим оценкам, порядка 170−200 млрд рублей может потребоваться на это мероприятие. Деньги очень серьезные, поэтому будем взвешивать, смотреть как с этим быть», — сказал Топилин.

Он напомнил, что премьер-министр РФ на вопрос депутатов РФ об индексации пенсий для этой категории пенсионеров ответил, что перед принятием такого решения надо взвесить и проанализировать ситуацию.

«Будем взвешивать, смотреть, будут разные предложения, будут поручения соответствующие, будем прорабатывать с экономическими ведомствами», — рассказал глава ведомства.

Он также высказал мнение, что решение о приостановке индексации стимулирует работодателей к тому, чтобы не выводить эту категорию работников в тень.

«Если заработные платы нормальные, из-за того, что не индексируются второй год пенсия работающим пенсионерам, наверно в тень здесь никто не уходит», — сказал Топилин.

Он отметил, что пенсионеру, который все же решит уйти с работы чернез несколько лет, ппенсия будет проиндексирована и за тот период, когда индексация не проводилась.

«С точки зрения прав он ничего не теряет, просто не получает текущую индексацию», — сказал глава Минтруда.

Напомним, что в настоящее время в России работают порядка 9,6 млн пенсионеров. С 2016 года пенсии их не индексируются.

Во время отчета перед Госдумой РФ премьер-министр Дмитрий Медведев ответил на вопрос об индексации пенсий для этой категории пенсионеров ответил, что для этого надо «обсудить социальные и экономические последствия». Приоритетом для правительства остается вопрос индексации пенсий не работающих россиян.