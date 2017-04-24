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На тамбовских выборах успешно испытана новая технология подсчета голосов

Политика

Накануне прошли дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований Тамбовского района региона

Тамбов, 24 апреля 2017, 18:46 — REGNUM  На выборах в Тамбовской области 23 апреля 2017 года успешно прошло тестирование новой технологии применения протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом (QR-кодом). Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении пресс-службы и информации.

В рамках дополнительных выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Тамбовского района области в регионе была применена технология изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с применением QR-кодов.

«Тамбовская область стала пионером в этом вопросе — такое масштабное тестирование новой технологии было применено впервые», — информировал член ЦИК РФ Евгений Шевченко главу Тамбовской области Александра Никитина. «Эксперимент удался, на всех 11 избирательных участках QR-код был успешно сформирован и использовался для передачи данных в систему ГАС-выборы. Сбоев зафиксировано не было. Надеюсь, что эту технологию мы внедрим в масштабах всей России к единому дню голосования в сентябре этого года», — добавил Шевченко.

«С точки зрения подсчета голосов была обеспечена полная легитимность. Подсчет голосов прошел эталонно. После такой прозрачной процедуры и после такой скрупулезной работы ни у кого из избирателей нет сомнений в результатах выборов», — подчеркнул представитель Центральной избирательной комиссии РФ.

Кроме того, Шевченко высоко оценил готовность Тамбовской области к предстоящим выборам президента, подчеркнул прозрачность, открытость и легитимность избирательного процесса в регионе.

В результате дополнительных выборов депутатов в Тамбовском районе в шести сельских советах 32 мандата получили кандидаты от партии «Единая Россия». Явка на избирательные участки составила 44%, а это высокий уровень для выборов муниципального уровня, проголосовало 6563 человека.

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Единый день голосования 10 сентября 2017 г
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