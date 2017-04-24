Кремль прокомментировал идею о вводе миротворцев ООН в Донбасс

Москва, , 18:43 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал предложение президента Украины Петра Порошенко разместить миротворческую миссию ООН в Донбассе. Соответствующее заявление Песков сделал сегодня, 24 апреля, на брифинге.

Как ранее сообщало, в ходе телефонного разговора Порошенко с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном украинский президент предложил разместить в Донбассе миротворческую миссию ООН.

Стоит отметить, что Порошенко уже давно хочет напрямую втянуть страны Запада в конфликт на Украине. Ранее он предлагал разместить в зоне конфликта в Донбассе «полицейскую миссию Евросоюза». У стран ЕС это предложение отклика не нашло.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал очередную попытку Порошенко втянуть в конфликт в Донбассе западные страны.

Песков подчеркнул, что в этом вопросе важно сопоставить точки зрения всех заинтересованных сторон. Данная инициатива должна быть обсуждена всеми сторонами конфликта в Донбассе: Киевом и народными республиками. Песков напомнил, что Москва давно выступает за налаживание прямого диалога между украинскими властями с одной стороны и народными республиками Донбасса с другой.

«Нужно понять отношение к такой инициативе ООН — насколько это возможно, насколько это считается целесообразным технологически, политически и так далее. Важно отношение к этой идее всех сторон «нормандского формата», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что решение о вводе миротворческой миссии ООН в Донбасс должно быть согласовано с властями ДНР и ЛНР. «Невозможно принимать решение без контактов с руководством этих республик… без учета их мнения», — заявил Песков.