Украина до 2020 года хочет завершить проект «Стена», вернуть Крым и Донбасс

Киев, , 18:40 — REGNUM В 2017 году украинское правительство рассчитывает начать международные переговоры по возврату Крыма в состав Украины. Как сообщает ИА REGNUM, об этом говорится в распоряжении правительства №275 от 3 апреля.

Отмечается, что Кабинет министров Украины (КМУ) планирует активизировать такие переговоры после консолидации международной политической поддержки Киева и усиления политико-дипломатического давления на власти Российской Федерации.

В частности будет создана международная платформа с привлечением государств — гарантов безопасности и территориальной целостности Украины в рамках Будапештского меморандума, Европейского союза и региональных лидеров. Согласно документу, до 2020 года украинское правительство «прогнозирует восстановление территориальной целостности в прежних границах политико-дипломатическим путем».

Также в распоряжении КМУ говорится, что к концу 2018 года в рамках проекта «Стена» будет обустроено до 20% участка российско-украинской границы. При этом до 2020 года обустройство российско-украинской границы и участка с Приднестровской Молдавской Республикой планируется завершить в полном объеме. В частности до конца 2017 года завершится инженерно-техническое обустройство участков трех пограничных подразделений в пределах Харьковской области, продолжатся работы в Луганской области.

При этом планируется завершение пуско-наладочных работ и ввод в эксплуатацию комплексов видеоконтроля и сигнализации на участках четырех подразделений в Харьковской области и продолжение развертывания (реконструкции, обустройства) пограничных подразделений и введение в эксплуатацию двух объектов в Сумской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году Киев выделил 1 млн 90 тыс. долл на завершение строительства инженерных сооружений в Запорожской области. Отмечается, что на счета министерства обороны перечислено 29 млн 179 тыс. 132 грн., чтобы Запорожская облгосадминистрация завершила строительство инженерных сооружений для увеличения обороноспособности государства. Минобороны обязуется утвердить перечень расходов с Минрегионом, Минэкономразвития и министерством финансов Украины. До 15 сентября военное ведомство отчитается о потраченных средствах.

Напомним, в 2014 году Украина начала строительство инженерных сооружений на участке российско-украинской границы. Проект получил название «Стена». Изначально его стоимость была на уровне 8 млрд грн. (299 млн долл.). Позже стоимость «Стены» уменьшили в два раза, а конечный срок строительства укреплений перенесли с 2018 года на 2020-й. В феврале 2017 года Государственная пограничная служба Украины проинформировала, что для завершения реализации проекта «Стена» и введения его в эксплуатацию необходимо 3,4 млрд грн. (127 млн долл.). «Для завершения инженерно-технического обустройства российско-украинской государственной границы в рамках реализации плана мероприятий необходимо выделить 3,4 млрд грн.», — отмечается в ответе.

В Госпогранслужбе уточнили, что по состоянию на 1 февраля 2017 года на строительство «Стены» потратили 600 млн грн. (22 млн долл.).