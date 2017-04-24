Понедельник, 24 Апреля 2017 года
18:28:00 МСК

Олланд: Ле Пен во втором туре президентских выборов — угроза для Франции

Политика

Действующий президент призвал голосовать за Макрона

Париж, 24 апреля 2017, 18:23 — REGNUM  Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что присутствие лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов во Франции несет для страны определенный риск. Об этом сегодня, 24 апреля, пишет La Libre.

Олланд, который в выборах не участвует, заявил, что тот факт, что Ле Пен смогла пройти во второй тур президентских выборов, сам по себе несет риск для Франции.

Также Олланд заявил, что во втором туре будет голосовать за бывшего министра экономики Эммануэля Макрона.

«На фоне обострения угрозы терроризма крайние правые разделяют Францию, клеймят некоторых из наших граждан. Столкнувшись с таким риском, я не вижу возможности промолчать. Со своей стороны, я буду голосовать за Эммануэля Макрона», — сказал президент Франции.

Он также добавил, что, по его мнению, Макрон сегодня — это тот, кто защищает ценности, которые позволят обеспечить объединение французов в столь сложное время.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Макрон набрал больше всех голосов в первом туре президентских выборов во Франции, который прошел 23 апреля. Второе место заняла Марин Ле Пен.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы президента Франции
Главное сегодня
NB!
24.04.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 24 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
24.04.17
Владимир Добрынин «Ле Пен сняла с предохранителя винтовку, нацеленную в сердце демократии»
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
24.04.17
В деле экс-главы Удмуртии появились «запуганные» свидетели
МоскваРоссия Дело экс-главы Удмуртии Александра Соловьева Происшествия
NB!
24.04.17
Блокада Приднестровья: заговор молчания
ТираспольПриднестровье Блокада Приднестровья Политика
NB!
24.04.17
В Дагестане школьник взорвал гранату в компьютерном салоне
МахачкалаРоссия Незаконный оборот огнестрельного оружия Происшествия
NB!
24.04.17
Юрий СеливановФлот: зачем России «позволять себе» лишнее?
МоскваРоссия Военно-морской флот Политика
NB!
24.04.17
Яков РудьПоследняя надежда Петра Порошенко
КиевУкраина Евроинтеграция Украины Политика
NB!
24.04.17
Путин заявил о недопустимости суеты и штурмовщины в законотворчестве
Санкт-ПетербургРоссия Новое в законодательстве РФ Политика
NB!
24.04.17
Станислав ТарасовПолучат ли армяне и азербайджанцы в Грузии статус особой зоны?
МоскваРоссия Политическая жизнь Грузии Политика
NB!
24.04.17
Следователи выявили еще один эпизод хищений в «Татфондбанке»
МоскваРоссия Отзыв лицензий у банков Происшествия
NB!
24.04.17
Росгвардия опровергла участие бойцов в военных действиях в Сирии
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
24.04.17
Условия для падения рубля уже формируются
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
24.04.17
Маргарита КнязеваЗачем русские школы в Киргизии переводят на киргизский язык?
БишкекКиргизия Русский язык за рубежом и национальных субъектах РФ Общество
NB!
24.04.17
Яровая о «группах смерти»: 720 погибших детей – это чрезвычайная ситуация
Санкт-ПетербургРоссия Самоубийства детей и подростков Общество
NB!
24.04.17
В Москве начался круглый стол ИА REGNUM «Русские Курилы и Япония»
МоскваРоссия Российско-японские отношения Политика
NB!
24.04.17
НДФЛ с депозитов заставит россиян хранить деньги под подушкой
МоскваРоссия Банковское дело Экономика
NB!
24.04.17
Военный Донбасс: под Донецком идут бои. ВСУ несут потери
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
NB!
24.04.17
Стрельба в новгородском ночном клубе: есть пострадавшие
Великий НовгородРоссия Происшествия в развлекательных заведениях Происшествия
NB!
24.04.17
Виктория БабаеваАэропорт «города с областной судьбой»: ни себе, ни людям
Санкт-ПетербургРоссия Строительство и состояние аэропортов Экономика
NB!
24.04.17
ОБСЕ приостановила работу в Донбассе
ЛуганскЛНР Теракт против миссии ОБСЕ в ЛНР Политика
NB!
24.04.17
«Нефть сменит позиции в мае»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
24.04.17
Станислав СтремидловскийНемцев-католиков достали беженцы и отсутствие реакции властей и Церкви
Ватикан Обзоры зарубежных СМИ Политика
ещё главное