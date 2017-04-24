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Грузия и Эстония активизируют сотрудничество в разных направлениях

Политика

По заявлению главы МИД Грузии, приоритеты грузино-эстонского сотрудничества перекликаются с планом правительства Грузии

Тбилиси, 24 апреля 2017, 18:21 — REGNUM  Взаимоотношения и сотрудничество между Грузией и Эстонией с каждым годом становятся все активнее, открываются новые возможности для сотрудничества в торгово-экономическом направлении, заявил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе на пресс-конференции 24 апреля после встречи с главой МИД Эстонии Свеном Миксером.

По информации грузинского министра, в 2016 году внешнеторговый оборот между Грузией и Эстонией увеличился на 21%, а экспорт из Грузии в Эстонию вырос на 24%. Особенно возрос экспорт грузинского вина в Эстонию.

Кроме того, начата работа над установлением прямого авиасообщения между Грузией и Эстонией. «Посольство Грузии в Эстонии активно работает с эстонскими компаниями и ведет переговоры об осуществлении прямых авиарейсов», — сообщил Джанелидзе.

Развивается сотрудничество в сфере образования, и сегодня в вузах Эстонии обучается более 200 грузинских студентов, что, по оценке Михаила Джанелидзе, способствует упрочению связей между народами.

Глава МИД Грузии подчеркнул, что приоритеты и сферы грузино-эстонского сотрудничества, которые они обсудили на встрече, перекликаются с основными направлениями четырёхпунктового плана правительства Грузии.

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